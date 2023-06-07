В МИД РФ прокомментировали подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

МИД РФ: восстановление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» займет до трех месяцев
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Киевскому режиму неинтересно восстанавливать трубопровод, уверена Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восстановление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области будет длиться до трех месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия займется выяснением произошедшего.

«Восстановление аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства. Захарова отметила, что Россия выяснит обстоятельства произошедшего.

По ее словам, Киеву неинтересно реанимировать трубопровод. Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар по усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша, который лично договаривался о восстановлении поставок аммиака из России.

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Восстановление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области будет длиться до трех месяцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия займется выяснением произошедшего. «Восстановление аммиакопровода „Тольятти — Одесса“ займет от одного до трех месяцев при наличии доступа к объекту», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube-канале ведомства. Захарова отметила, что Россия выяснит обстоятельства произошедшего. По ее словам, Киеву неинтересно реанимировать трубопровод. Президент Украины Владимир Зеленский нанес удар по усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша, который лично договаривался о восстановлении поставок аммиака из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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