WarGonzo: ВСУ бросили в атаку на Запорожье больше сотни единиц техники

До 120 единиц техники было задействовано ВСУ в атаке на Запорожье. Военнослужащие российской армии дали отпор и отразили атаку противника, который начал откатываться назад. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом боевых действий.
«ВСУ задействовали в атаке на Запорожье до 120 единиц техники. На российскую линию обороны выдвинулись 4 колонны украинских солдат — в каждой из которых по 25/30 единиц техники. Основная масса пехоты противника была рассеяна ответным огнем. ВСУ разрозненно начали откатываться назад», — передает слова источников telegram-канал WarGonzo.
Источники добавили, что позиции российских войск были подвергнуты массированному арт-обстрелу, после чего выдвинулись колонны ВСУ с бронетехникой. Бронегруппы были разделены по парам, во главе каждой стояли 4-5 танков, на остальной технике — пехота. Большая часть украинских танков подорвалась на минных полях, остальные были уничтожены ПТУРами, заключили источники.
Ранее, по сообщению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на запорожском фронте танковая группа боевиков ВСУ начала наступление между Малой Токмачкой и Новоданиловкой на ореховском участке. Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что наступление ВСУ на Запорожье может провалиться из-за недостатка авиации, артиллерии, систем ПВО и ракетного вооружения, передает Nation News.
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