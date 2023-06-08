Военкоры: РФ подняла истребители для атак по ВСУ в Запорожье

Российские вертолеты и истребители успешно отражают атаки ВСУ на Запорожском фронте. Под удар попали бронегруппы и пехота противника, сообщают военные корреспонденты.
«Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также истребители прямо сейчас атакуют наступающие силы врага на запорожском фронте», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что авиация наносит успешные удары по скоплениям бронетехники и пехоты ВСУ, а ударные вертолеты атакуют бронетехнику врага управляемыми ракетами.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее танковая группа боевиков ВСУ начала наступление на запорожском фронте. Наступление началось на участке между Малой Токмачкой и Новоданиловкой, на ореховском участке. По сообщениям западных СМИ, разрушение Каховской ГЭС и последующие подтопления могут помешать наступлению украинских военных на южном фронте, передает
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