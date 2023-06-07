07 июня 2023

Курганские врачи опровергли информацию об ухудшении состояния отравившейся девочки

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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, больница, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Врачи Кургана продолжают бороться за жизнь отравившейся девочки Фото:

Состояние отравившейся самарским сидром девочки, помощь которой оказывают помощь в Курганской областной больнице, остается стабильно-тяжелым. Появившаяся информация об ухудшении здоровья не подтвердилась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Куркгснкой области.

«Пострадавшей продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь <…> Состояние девочки тяжелое, но стабильное», — сообщили о состоянии девочки в департаменте. Ранее в мессенджерах появились сообщения об ухудшении здоровья девочки.

Помощь 17-летней школьнице из города Шумиха понадобилась после того, как она отравилась сидром самарского производства. Девочка купила опасный напиток в магазине разливных напитков. Она впала в кому, была госпитализирована, позднее перемещена в областную больницу. Помощь оказывают с учетом рекомендаций Российской медицинской академии последипломного образования.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские изъяли более 17 тысяч литров сидра самарского производства. Опасные напитки были обнаружены в Шадринске, Шумихе и Куртамыше.

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Состояние отравившейся самарским сидром девочки, помощь которой оказывают помощь в Курганской областной больнице, остается стабильно-тяжелым. Появившаяся информация об ухудшении здоровья не подтвердилась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Куркгснкой области. «Пострадавшей продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь <…> Состояние девочки тяжелое, но стабильное», — сообщили о состоянии девочки в департаменте. Ранее в мессенджерах появились сообщения об ухудшении здоровья девочки. Помощь 17-летней школьнице из города Шумиха понадобилась после того, как она отравилась сидром самарского производства. Девочка купила опасный напиток в магазине разливных напитков. Она впала в кому, была госпитализирована, позднее перемещена в областную больницу. Помощь оказывают с учетом рекомендаций Российской медицинской академии последипломного образования. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские изъяли более 17 тысяч литров сидра самарского производства. Опасные напитки были обнаружены в Шадринске, Шумихе и Куртамыше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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