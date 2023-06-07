Курганские врачи опровергли информацию об ухудшении состояния отравившейся девочки

Врачи Кургана продолжают бороться за жизнь отравившейся девочки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Состояние отравившейся самарским сидром девочки, помощь которой оказывают помощь в Курганской областной больнице, остается стабильно-тяжелым. Появившаяся информация об ухудшении здоровья не подтвердилась. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения Куркгснкой области.

«Пострадавшей продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь <…> Состояние девочки тяжелое, но стабильное», — сообщили о состоянии девочки в департаменте. Ранее в мессенджерах появились сообщения об ухудшении здоровья девочки.

Помощь 17-летней школьнице из города Шумиха понадобилась после того, как она отравилась сидром самарского производства. Девочка купила опасный напиток в магазине разливных напитков. Она впала в кому, была госпитализирована, позднее перемещена в областную больницу. Помощь оказывают с учетом рекомендаций Российской медицинской академии последипломного образования.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские изъяли более 17 тысяч литров сидра самарского производства. Опасные напитки были обнаружены в Шадринске, Шумихе и Куртамыше.