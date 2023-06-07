В Екатеринбурге объяснили, почему «Индустриальный младенец» вызывает у людей тревогу

Директор музея ИЗО: «Индустриальный младенец» из Екатеринбурга тревожит людей из-за закрытых глаз

08 июня 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Младенец вызывает споры у жителей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тревога, которую вызывает арт-объект «Индустриальный младенец», установленный в Екатеринбурге, связана с тем, что люди привыкли видеть в младенцах нечто сакральное. Но когда предмет не вписывается в повседневное мировоззрение — это вызывает смятение. Кроме того, людей пугает вода вокруг головы и закрытые глаза младенца. Так считает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. «Почему он вызывает у людей тревогу? Голову мы всегда воспринимаем в рамках общей дихотомии голова и тело. Но здесь голова представлена отдельно от тела, к тому же это голова младенца, а младенец в общечеловеческой культуре — нечто сакральное», — пояснил Корытин в своем telegram-канале. Кроме этого, таинственности объекту добавляет вода, которая укрепилась в сознании людей, как источник жизни и сокрытия, а также закрытые глаза. «Младенец — бессловесный, его основной инструмент коммуникации — взор, а здесь этого нет. Он абсолютно лишен эмоций, кроме одной — спокойствия, некоего медитативного состояния. Все это — значимая и сильная находка с точки зрения визуального впечатления», — уверен Корытин. По его мнению, от искусства не стоит ждать того же, что и от повседневного опыта, иначе это может привести к шоку. Так и случилось, когда шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма. «Предмет искусства предполагает множественность интерпретаций. Он не может быть однозначно кому-то понятен. В этом и отличие художественного языка от языка путеводителя или инструкции, когда всем понятно, условно, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявил директор музея ИЗО. Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тревога, которую вызывает арт-объект «Индустриальный младенец», установленный в Екатеринбурге, связана с тем, что люди привыкли видеть в младенцах нечто сакральное. Но когда предмет не вписывается в повседневное мировоззрение — это вызывает смятение. Кроме того, людей пугает вода вокруг головы и закрытые глаза младенца. Так считает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. «Почему он вызывает у людей тревогу? Голову мы всегда воспринимаем в рамках общей дихотомии голова и тело. Но здесь голова представлена отдельно от тела, к тому же это голова младенца, а младенец в общечеловеческой культуре — нечто сакральное», — пояснил Корытин в своем telegram-канале. Кроме этого, таинственности объекту добавляет вода, которая укрепилась в сознании людей, как источник жизни и сокрытия, а также закрытые глаза. «Младенец — бессловесный, его основной инструмент коммуникации — взор, а здесь этого нет. Он абсолютно лишен эмоций, кроме одной — спокойствия, некоего медитативного состояния. Все это — значимая и сильная находка с точки зрения визуального впечатления», — уверен Корытин. По его мнению, от искусства не стоит ждать того же, что и от повседневного опыта, иначе это может привести к шоку. Так и случилось, когда шоумен Оскар Кучера назвал «Индустриального младенца» символом сатанизма. «Предмет искусства предполагает множественность интерпретаций. Он не может быть однозначно кому-то понятен. В этом и отличие художественного языка от языка путеводителя или инструкции, когда всем понятно, условно, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявил директор музея ИЗО. Голова младенца из переплавленных моторов военной техники была презентована публике в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создавали арт-объект. Голову установили в середине апреля на Визовском пруду, что возмутило жителей Екатеринбурга.