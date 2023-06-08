Власти Новой Каховки сравнили подрыв ГЭС с Чернобылем

Подрыв Каховской ГЭС по потерям и по площади катастрофы сравнимы с инцидентом на Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Это не просто террористический акт. Это катастрофа. И масштабы ее, конечно плохо сопоставлять с Чернобыльской катастрофой, но если взять в учет все, что произошло и произойдет, то здесь, конечно, масштабы будут и по площади, и по потерям грандиозные», — сказал Владимир Леонтьев в интервью телеканалу «Звезда».
ВСУ атаковали Каховскую ГЭС 6 июня, что привело к повреждению дамбы станции. В результате происшествия было затоплено несколько населенных пунктов Херсонской области. Леонтьев сообщал, что в результате инцидента 41 человек был госпитализирован, а также пять человек погибли. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, подрыв ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения, что приведет повреждению реакторов, передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее Международное агентство по атомной энергии призвало сохранять спокойствие.
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