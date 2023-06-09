МЧС России спасло более полутора тысяч человек после атаки на Каховскую ГЭС. Видео

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, мчс, спасатель, паводок, наводнение, потоп
МЧС России спасли 154 ребенка в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Более 1500 человек, включая 154 ребенка, были спасены сотрудниками МЧС России с помощью плавсредств в Херсонской области. Об этом рассказали в МЧС России.

«Сотрудники ведомства спасли 1534 человека, из них 154 ребенка», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. МЧС России продолжает оказывать помощь населению и увеличивает силы и средства для ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время на месте находится группировка из более чем 190 человек и 66 единиц техники, а также готовы к действию аэромобильные группировки из разных регионов. Оперативная группа МЧС России посетила пострадавшие районы Херсонской области и выдала ряд поручений для более эффективной работы, заключили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь людям, пострадавшим от взрыва на Каховской ГЭС, который был произведен Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Депутат Государственной думы и член партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич заявил, что для обеспечения комфортного и оперативного решения проблем, возникающих у эвакуированных из зоны затопления в Херсонской области, будут открыты точки приема граждан по всем вопросам в пунктах временного размещения, передает РАПСИ.

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Более 1500 человек, включая 154 ребенка, были спасены сотрудниками МЧС России с помощью плавсредств в Херсонской области. Об этом рассказали в МЧС России. «Сотрудники ведомства спасли 1534 человека, из них 154 ребенка», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. МЧС России продолжает оказывать помощь населению и увеличивает силы и средства для ликвидации последствий ЧС. В настоящее время на месте находится группировка из более чем 190 человек и 66 единиц техники, а также готовы к действию аэромобильные группировки из разных регионов. Оперативная группа МЧС России посетила пострадавшие районы Херсонской области и выдала ряд поручений для более эффективной работы, заключили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь людям, пострадавшим от взрыва на Каховской ГЭС, который был произведен Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Депутат Государственной думы и член партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич заявил, что для обеспечения комфортного и оперативного решения проблем, возникающих у эвакуированных из зоны затопления в Херсонской области, будут открыты точки приема граждан по всем вопросам в пунктах временного размещения, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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