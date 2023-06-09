МЧС России спасло более полутора тысяч человек после атаки на Каховскую ГЭС. Видео

09 июня 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

МЧС России спасли 154 ребенка в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Более 1500 человек, включая 154 ребенка, были спасены сотрудниками МЧС России с помощью плавсредств в Херсонской области. Об этом рассказали в МЧС России. «Сотрудники ведомства спасли 1534 человека, из них 154 ребенка», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. МЧС России продолжает оказывать помощь населению и увеличивает силы и средства для ликвидации последствий ЧС. В настоящее время на месте находится группировка из более чем 190 человек и 66 единиц техники, а также готовы к действию аэромобильные группировки из разных регионов. Оперативная группа МЧС России посетила пострадавшие районы Херсонской области и выдала ряд поручений для более эффективной работы, заключили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь людям, пострадавшим от взрыва на Каховской ГЭС, который был произведен Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Депутат Государственной думы и член партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич заявил, что для обеспечения комфортного и оперативного решения проблем, возникающих у эвакуированных из зоны затопления в Херсонской области, будут открыты точки приема граждан по всем вопросам в пунктах временного размещения, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 1500 человек, включая 154 ребенка, были спасены сотрудниками МЧС России с помощью плавсредств в Херсонской области. Об этом рассказали в МЧС России. «Сотрудники ведомства спасли 1534 человека, из них 154 ребенка», — сообщается в telegram-канале МЧС России. Там добавили, что эвакуировано 5133 человека, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан. МЧС России продолжает оказывать помощь населению и увеличивает силы и средства для ликвидации последствий ЧС. В настоящее время на месте находится группировка из более чем 190 человек и 66 единиц техники, а также готовы к действию аэромобильные группировки из разных регионов. Оперативная группа МЧС России посетила пострадавшие районы Херсонской области и выдала ряд поручений для более эффективной работы, заключили в министерстве. Ранее президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь людям, пострадавшим от взрыва на Каховской ГЭС, который был произведен Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Депутат Государственной думы и член партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич заявил, что для обеспечения комфортного и оперативного решения проблем, возникающих у эвакуированных из зоны затопления в Херсонской области, будут открыты точки приема граждан по всем вопросам в пунктах временного размещения, передает РАПСИ.