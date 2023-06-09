Власти ДНР оценили шансы на мир с Украиной

Пушилин: предпосылки для мира с Украиной отсутствуют

09 июня 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Киевские власти не являются договороспособными, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врио главы ДНР Денис Пушилин не верит в возможность мирного урегулирования конфликта на Украине на данном этапе, несмотря на посреднические инициативы третьих стран. Глава республики выразил убеждение, что киевский режим недоговороспособен и должен быть повержен. «Украинский режим недоговороспособен. Поэтому сейчас, на данном этапе, нет никаких предпосылок для мирного урегулирования», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он объяснил свою позицию опытом переговоров в рамках Минских соглашений и отметил, что нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. По мнению Пушилина, западное сообщество продолжает разжигать и продолжать конфликт, продолжая насыщать Украину оружием и финансовой помощью. Он заключил, что для завершения ситуации необходимо, чтобы Украина была повержена, так как другого способа ситуацию завершить он не видит. Ранее стало известно, что шесть лидеров африканских стран, включая ЮАР, встретятся с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти готовы были заключить мир. Однако позже Киев отказался от таких намерений, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врио главы ДНР Денис Пушилин не верит в возможность мирного урегулирования конфликта на Украине на данном этапе, несмотря на посреднические инициативы третьих стран. Глава республики выразил убеждение, что киевский режим недоговороспособен и должен быть повержен. «Украинский режим недоговороспособен. Поэтому сейчас, на данном этапе, нет никаких предпосылок для мирного урегулирования», — передает слова Пушилина РИА Новости. Он объяснил свою позицию опытом переговоров в рамках Минских соглашений и отметил, что нет никаких предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине. По мнению Пушилина, западное сообщество продолжает разжигать и продолжать конфликт, продолжая насыщать Украину оружием и финансовой помощью. Он заключил, что для завершения ситуации необходимо, чтобы Украина была повержена, так как другого способа ситуацию завершить он не видит. Ранее стало известно, что шесть лидеров африканских стран, включая ЮАР, встретятся с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти готовы были заключить мир. Однако позже Киев отказался от таких намерений, передает «Национальная служба новостей».