В курганском округе ввели запрет на продажу алкоголя

Администрация одного из округов запретит продавать алкоголь в розницу и на вынос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Половинском муниципальном округе Курганской области запретят продавать алкоголь в День России. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Постановлением администрации Половинского муниципального округа на период с 8:00 до 23:00. 12 июня на территории округа запрещена продажа алкогольной продукции», — указано в посте.

Сообщается, что запрет коснется организаций, которые занимаются продажей алкоголя в розницу, в том числе пивных напитков. В заведениях общественного питания будет запрещено продавать алкоголь на вынос.