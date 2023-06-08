В курганском округе ввели запрет на продажу алкоголя

Администрация одного из округов запретит продавать алкоголь в розницу и на вынос
В Половинском муниципальном округе Курганской области запретят продавать алкоголь в День России. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».
«Постановлением администрации Половинского муниципального округа на период с 8:00 до 23:00. 12 июня на территории округа запрещена продажа алкогольной продукции», — указано в посте.
Сообщается, что запрет коснется организаций, которые занимаются продажей алкоголя в розницу, в том числе пивных напитков. В заведениях общественного питания будет запрещено продавать алкоголь на вынос.
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