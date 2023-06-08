08 июня 2023

В курганском округе ввели запрет на продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Администрация одного из округов запретит продавать алкоголь в розницу и на вынос Фото:

В Половинском муниципальном округе Курганской области запретят продавать алкоголь в День России. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Постановлением администрации Половинского муниципального округа на период с 8:00 до 23:00. 12 июня на территории округа запрещена продажа алкогольной продукции», — указано в посте.

Сообщается, что запрет коснется организаций, которые занимаются продажей алкоголя в розницу, в том числе пивных напитков. В заведениях общественного питания будет запрещено продавать алкоголь на вынос.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Половинском муниципальном округе Курганской области запретят продавать алкоголь в День России. Об этом сообщается в официальной группе окружной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Постановлением администрации Половинского муниципального округа на период с 8:00 до 23:00. 12 июня на территории округа запрещена продажа алкогольной продукции», — указано в посте. Сообщается, что запрет коснется организаций, которые занимаются продажей алкоголя в розницу, в том числе пивных напитков. В заведениях общественного питания будет запрещено продавать алкоголь на вынос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...