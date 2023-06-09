Полпред Якушев оценил работу инновационного Челябинского завода городского транспорта. Фото

09 июня 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

9 июня полпред Владимир Якушев посетил Южный Урал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером оценил работу инновационного Челябинского завода городского транспорта (ЧЗГЭТ, входит в Группу Синара). Владимир Якушев выразил уверенность, что продукция, которую будут использовать для обновления автопарка Челябинска, благотворно скажется на качестве городской среды и экологии города, сообщает центр аппарата полпреда в УрФО. «Полный переход на электротранспорт — вопрос времени. Отрадно, что в Челябинской области открылось предприятие полного цикла по его производству», — отметил Владимир Якушев. Полпред добавил также, что продукцию предприятия будут использовать при обновлении автопарка Челябинска, что благотворно скажется на качестве городской среды и экологии города. Первый заместитель генерального директора — операционный директор Группы Синара Виктор Леш подчеркнул, что производственная линия в Челябинске — первая на Урале полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов. Первые 10 троллейбусов «СИНАРА-6254» уже прошли обкатку на дорогах Челябинска. В ходе рабочего визита на предприятие Владимир Якушев также сделал тестовую поездку на троллейбусе. Машина выйдет на городские маршруты по концессионному соглашению о модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил о вкладе научных центров и кадрового потенциала в развитие местной промышленности. Глава региона также призвал участников форума по импортозамещению создавать возможности для перспективных специалистов на территории области. Владимир Якушев посетил инновационное предприятие Челябинский завод городского транспорта Фото предоставлено центром полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев совершил тестовую поездку на троллейбусе Фото предоставлено центром полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером оценил работу инновационного Челябинского завода городского транспорта (ЧЗГЭТ, входит в Группу Синара). Владимир Якушев выразил уверенность, что продукция, которую будут использовать для обновления автопарка Челябинска, благотворно скажется на качестве городской среды и экологии города, сообщает центр аппарата полпреда в УрФО. «Полный переход на электротранспорт — вопрос времени. Отрадно, что в Челябинской области открылось предприятие полного цикла по его производству», — отметил Владимир Якушев. Полпред добавил также, что продукцию предприятия будут использовать при обновлении автопарка Челябинска, что благотворно скажется на качестве городской среды и экологии города. Первый заместитель генерального директора — операционный директор Группы Синара Виктор Леш подчеркнул, что производственная линия в Челябинске — первая на Урале полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов. Первые 10 троллейбусов «СИНАРА-6254» уже прошли обкатку на дорогах Челябинска. В ходе рабочего визита на предприятие Владимир Якушев также сделал тестовую поездку на троллейбусе. Машина выйдет на городские маршруты по концессионному соглашению о модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил о вкладе научных центров и кадрового потенциала в развитие местной промышленности. Глава региона также призвал участников форума по импортозамещению создавать возможности для перспективных специалистов на территории области.