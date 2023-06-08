В Челябинской области определились с научными центрами для роста экономики

Алексей Теслер на форуме с участием Владимира Якушева сообщил о важных научных центрах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 июня заявил о вкладе научных центров и кадрового потенциала в развитие местной промышленности. Как сообщила пресс-служба главы региона, Тесклер призвал участников форума по импортозамещению создавать возможности для перспективных специалистов на территории области.

«Финансы — это важно. Но мы помним, что все решают люди, кадры. И для технологического развития особенно важно развитие кадрового потенциала в образовании, в научной сфере, создание возможностей для перспективных специалистов реализовать себя здесь в регионе», — сказал Текслер.

Глава региона напомнил о созданном Уральском межрегиональном научно-образовательном центре (НОЦ). Он образован усилиями представителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Надежды на развитие карового потенциала Текслер также связал со строящимся межвузовским кампусом. Оба объекта губернатор назвал ядром обеспечения техсуверенитета в пределах региона. Вместе они приведут к созданию большего количества высокотехнологичных рабочих мест, станут точкой притяжения для талантливых ученых, студентов и частных инвестиций со всей России, уверен глава области.

Форум по импортозамещению работает в Челябинске второй день. Участие в мероприятии принял полпред президента на Урале Владимир Якушев, призвавший к мобилизационному рывку. Текслер в своем выступлении назвал условия достижения технологического суверенитета. Кадры в этом списке поставлены на одно из первых мест.

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