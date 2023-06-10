Кадыров заявил, что «по-мужски» разобрался с Пригожиным

Кадыров и Пригожин обсудили действия Минобороны РФ в ходе СВО

Рамзан Кадыров поговорил с Евгением Пригожиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поговорили «по-мужски», пытаясь уладить недопонимание между бойцами военной компании и чеченским спецназом «Ахмат». Также речь шла и о проведении спецоперации в целом, сообщил Кадыров.

«Поговорили [с Евгением Пригожиным] вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали, в том числе, не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях [друг друга]. <…> Но командиры „Вагнера“ уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что критика Пригожина в адрес Минобороны РФ не имеет под собой оснований, так как любой военный конфликт не предполагает идеальных условий и всегда будет чего-то не хватать.

Кадыров отметил, что Минобороны РФ помогает как «Ахмату», так и ЧВК «Вагнер» всем чем может — амуницией, боеприпасами, а также военной поддержкой своих солдат. Глава Чечни также выразил уверенность в руководстве российской армии и лично в действиях начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Также Кадыров обратил особое внимание, что президент РФ Владимир Путин принимает взвешенные решения в пользу российского народа и осознает каждый свой шаг.

Ранее глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов говорил о том, что, если Пригожин продолжит критиковать действия Минобороны РФ, с ним придется «поговорить по-мужски». До этого основатель ЧВК «Вагнер» отправил в СК РФ и прокуратуру письма с просьбой проверить высших функционеров российского военного ведомства. Тем не менее Пригожин положительно высказался о действиях российских солдат во время наступления ВСУ на Запорожскую область.

ЧВК «Вагнер» принимала активное участие в СВО при взятии города Бахмута (Артемовска). Пригожин отмечал, что российские ополченцы проходили курс подготовки в учебном центре «Вагнер», передают «Дни.ру». Также основатель ЧВК рассказал, что решил вопрос о выплатах для бойцов из его компании за участие в спецоперации, сообщают « Невские новости».