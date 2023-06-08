Пригожин оценил действия армии РФ во время наступления ВСУ на Запорожье

Пригожин: российские солдаты повели себя достойно и храбро при наступлении ВСУ

08 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что русский солдат способен дать отпор врагу, несмотря ни на что Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время наступления ВСУ на Запорожскую область, Вооруженные силы России доказали, что русский солдат всегда остается храбрым и достойным и готов отразить вражескую атаку, несмотря ни на что. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Что касается результата двухдневных боев (с ВСУ в Запорожье — прим. URA.RU), можно сказать: „Спасибо русским солдатам!“. В результате этого контрнаступления мы увидели главное, то, что русский солдат всегда остается достойным и храбрым», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Также он отметил, что боец РФ всегда готов дать отпор врагу, невзирая на трудности. Врио главы Запорожской области Владимир Рогов 5 июня сообщил, что ВСУ начали наступление в районе Времевьеского выступа в регионе. Однако попытка атаки была отражена. 8 июня украинская армия вновь начала наступать на запорожском направлении, передает деловое издание «Национальная служба новостей». Позже Рогов сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе попыток атаковать, пишет деловое издание «Взгляд».

Во время наступления ВСУ на Запорожскую область, Вооруженные силы России доказали, что русский солдат всегда остается храбрым и достойным и готов отразить вражескую атаку, несмотря ни на что. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Что касается результата двухдневных боев (с ВСУ в Запорожье — прим. URA.RU), можно сказать: „Спасибо русским солдатам!“. В результате этого контрнаступления мы увидели главное, то, что русский солдат всегда остается достойным и храбрым», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Также он отметил, что боец РФ всегда готов дать отпор врагу, невзирая на трудности. Врио главы Запорожской области Владимир Рогов 5 июня сообщил, что ВСУ начали наступление в районе Времевьеского выступа в регионе. Однако попытка атаки была отражена. 8 июня украинская армия вновь начала наступать на запорожском направлении, передает деловое издание «Национальная служба новостей». Позже Рогов сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе попыток атаковать, пишет деловое издание «Взгляд».