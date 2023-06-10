Власти Херсонской области назвали количество эвакуированных

Сальдо: из Херсонской области эвакуировано 6000 гражданских
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Из 6 тысяч по пунктам временно размещения расселены около 1,7 тысячи человек, уточнил Владимир Сальдо Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения.

По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины.

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С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения. По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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