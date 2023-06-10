Власти Херсонской области назвали количество эвакуированных

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения.
По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины.
С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения. По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины.