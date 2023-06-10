Власти Херсонской области назвали количество эвакуированных Сальдо: из Херсонской области эвакуировано 6000 гражданских 10 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 + Из 6 тысяч по пунктам временно размещения расселены около 1,7 тысячи человек, уточнил Владимир Сальдо Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения. По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины. С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано уже свыше 6 тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «С затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тысяч человек», — написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что были эвакуированы 235 детей, а также 81 маломобильный гражданин. Около 1,7 тысячи человек уже расселены по пунктам временного размещения. По информации на 9 июня, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Сама станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям