Военный эксперт Литовкин: уничтожение «Леопардов» показало США бессмысленность отправки Abrams

11 июня 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение вооруженными силами России танков Leopard показало США бессмысленность отправки Украине своих танков Abrams. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Соединенные Штаты и западная пропаганда чемпионы мира в том, что они всегда выдают желаемое за действительное. Они рассказывают о том, что у них все самое лучшее, все самое мощное, эффективное. То, что „Леопарды“ будут гореть говорилось много раз. Американцы не случайно свои „Абрамсы“ не пустили на Украину, потому что они понимали, что это нанесет удар по имиджу их боевой техники. Именно поэтому поставили „Леопарды“», — сказал Виктор Литовкин. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер подтвердил, что Украина потеряла несколько поставленных Киеву танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженными западными танками. американский журналист Фред Плейтген отметил, что на Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецкой тяжелой техники.

Уничтожение вооруженными силами России танков Leopard показало США бессмысленность отправки Украине своих танков Abrams. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Соединенные Штаты и западная пропаганда чемпионы мира в том, что они всегда выдают желаемое за действительное. Они рассказывают о том, что у них все самое лучшее, все самое мощное, эффективное. То, что „Леопарды“ будут гореть говорилось много раз. Американцы не случайно свои „Абрамсы“ не пустили на Украину, потому что они понимали, что это нанесет удар по имиджу их боевой техники. Именно поэтому поставили „Леопарды“», — сказал Виктор Литовкин. Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер подтвердил, что Украина потеряла несколько поставленных Киеву танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Минобороны РФ показало кадры с уничтоженными западными танками. американский журналист Фред Плейтген отметил, что на Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецкой тяжелой техники.