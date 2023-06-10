Из Челябинска в Екатеринбург запустят дополнительные вагоны в составе «Орланов»

10 июня 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Число вагонов увеличено из-за популярности рейса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет увеличено на период июньских праздников. Об этом сообщила «Свердловская пригородная компания» (СПК). «В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать ежедневно в период выходных дней. Количество вагонов будет увеличено с 10 по 13 июня», — сообщается в telegram-канале СПК. Билеты на «Орлан» можно приобрести в пригородных касса, терминалах самообслуживания и через приложение «РЖД Пассажирам». Они продаются без указания мест. Рельсовый автобус «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском был запущен в октябре 2022 года. Протяженность маршрута составляет 247 километров, время в пути — 3 часа 56 минут.

Количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет увеличено на период июньских праздников. Об этом сообщила «Свердловская пригородная компания» (СПК). «В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать ежедневно в период выходных дней. Количество вагонов будет увеличено с 10 по 13 июня», — сообщается в telegram-канале СПК. Билеты на «Орлан» можно приобрести в пригородных касса, терминалах самообслуживания и через приложение «РЖД Пассажирам». Они продаются без указания мест. Рельсовый автобус «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском был запущен в октябре 2022 года. Протяженность маршрута составляет 247 километров, время в пути — 3 часа 56 минут.