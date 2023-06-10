Из Челябинска в Екатеринбург запустят дополнительные вагоны в составе «Орланов»

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Число вагонов увеличено из-за популярности рейса Фото:

Количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет увеличено на период июньских праздников. Об этом сообщила «Свердловская пригородная компания» (СПК).

«В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать ежедневно в период выходных дней. Количество вагонов будет увеличено с 10 по 13 июня», — сообщается в telegram-канале СПК.

Билеты на «Орлан» можно приобрести в пригородных касса, терминалах самообслуживания и через приложение «РЖД Пассажирам». Они продаются без указания мест.

Рельсовый автобус «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском был запущен в октябре 2022 года. Протяженность маршрута составляет 247 километров, время в пути — 3 часа 56 минут.

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Количество вагонов в поезде «Орлан» Челябинск — Екатеринбург будет увеличено на период июньских праздников. Об этом сообщила «Свердловская пригородная компания» (СПК). «В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов „Орлан“ будет курсировать ежедневно в период выходных дней. Количество вагонов будет увеличено с 10 по 13 июня», — сообщается в telegram-канале СПК. Билеты на «Орлан» можно приобрести в пригородных касса, терминалах самообслуживания и через приложение «РЖД Пассажирам». Они продаются без указания мест. Рельсовый автобус «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском был запущен в октябре 2022 года. Протяженность маршрута составляет 247 километров, время в пути — 3 часа 56 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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