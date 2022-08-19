Свердловский минтранс назвал дату запуска поезда «Орлан»

Рельсовый автобус «Орлан» между Екатеринбургом и Челябинском запустят уже в октябре 2022 года. Протяженность маршрута составит 247 км, время в пути — три часа 56 минут.
«Запуск движения поездов [„Орлан“ между Екатеринбургом и Челябинском] запланирован на октябрь», — сообщает ТАСС со ссылкой на ответ министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Состав оборудуют системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, подъемным механизмом для перевозки инвалидов, максимальная скорость «Орланов» будет достигать 120 км/ч.
Ранее в Екатеринбурге разработали маршрут для нового скоростного дизельного поезда «Орлан», который свяжет Екатеринбург и Челябинск. По ходу поезда будет организовано пять остановочных пунктов. Соглашение о курсировании скоростного поезда между Челябинском и Екатеринбургом подписали главы регионов Алексей Текслер и Евгений Куйвашев во время встречи на «Иннопроме». Также они договорились с руководством РЖД о модернизации путей и контактной сети.
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