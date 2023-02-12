The Guardian обвинила Иран в контрабанде беспилотников в Россию

12 февраля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Иран якобы отправил 18 беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иран якобы нелегально с помощью лодок и госавиакомпании поставлял в Россию усовершенствованные беспилотники для спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию для использования в конфликте с Украиной. По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре», — передает The Guardian со ссылкой на источники в Иране. В Белом доме заявляли, что Иран поставлял России беспилотники и грозились ввести санкции из-за этого. Россия и Иран не подтверждали информацию о поставках, передает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг это. Украина не смогла доказать, что Россия использует иранские дроны, сказал глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

Иран якобы нелегально с помощью лодок и госавиакомпании поставлял в Россию усовершенствованные беспилотники для спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию для использования в конфликте с Украиной. По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре», — передает The Guardian со ссылкой на источники в Иране. В Белом доме заявляли, что Иран поставлял России беспилотники и грозились ввести санкции из-за этого. Россия и Иран не подтверждали информацию о поставках, передает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг это. Украина не смогла доказать, что Россия использует иранские дроны, сказал глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.