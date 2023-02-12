12 февраля 2023

The Guardian обвинила Иран в контрабанде беспилотников в Россию

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Парад Победы и акция
Иран якобы отправил 18 беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иран якобы нелегально с помощью лодок и госавиакомпании поставлял в Россию усовершенствованные беспилотники для спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию для использования в конфликте с Украиной. По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре», — передает The Guardian со ссылкой на источники в Иране.

В Белом доме заявляли, что Иран поставлял России беспилотники и грозились ввести санкции из-за этого. Россия и Иран не подтверждали информацию о поставках, передает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг это. Украина не смогла доказать, что Россия использует иранские дроны, сказал глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

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Иран якобы нелегально с помощью лодок и госавиакомпании поставлял в Россию усовершенствованные беспилотники для спецоперации на Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию для использования в конфликте с Украиной. По меньшей мере 18 беспилотников были доставлены после специального визита российских офицеров и технических специалистов в Тегеран в ноябре», — передает The Guardian со ссылкой на источники в Иране. В Белом доме заявляли, что Иран поставлял России беспилотники и грозились ввести санкции из-за этого. Россия и Иран не подтверждали информацию о поставках, передает «Царьград». Постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг это. Украина не смогла доказать, что Россия использует иранские дроны, сказал глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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