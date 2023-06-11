Глава Белгородской области заявил, что из-за схода 15 вагонов остановлено железнодорожное сообщение Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов из-за того, что ночью в Алексеевском округе с рельсов сошли 15 вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . По словам губернатора, на месте происшествия идет расследование спецслужб для установления причин произошедшего. Также он выразил надежду на то, что сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) быстро восстановят железнодорожное сообщение.

В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД заявили, что сход вагонов произошел из-за незаконного вмешательства. Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью было восстановлено после подрыва, передает телеканал 360.