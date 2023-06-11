В Белгородской области остановлено движение электричек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, рельсы, шпалы, железная дорога
Глава Белгородской области заявил, что из-за схода 15 вагонов остановлено железнодорожное сообщение Фото:

В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов из-за того, что ночью в Алексеевском округе с рельсов сошли 15 вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, на месте происшествия идет расследование спецслужб для установления причин произошедшего. Также он выразил надежду на то, что сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) быстро восстановят железнодорожное сообщение.

В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД заявили, что сход вагонов произошел из-за незаконного вмешательства. Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью было восстановлено после подрыва, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области остановлено движение электричек и пригородных поездов из-за того, что ночью в Алексеевском округе с рельсов сошли 15 вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По словам губернатора, на месте происшествия идет расследование спецслужб для установления причин произошедшего. Также он выразил надежду на то, что сотрудники «Российских железных дорог» (РЖД) быстро восстановят железнодорожное сообщение. В начале мая в Брянской области локомотив сошел с рельсов из-за взрыва неустановленного устройства. В РЖД заявили, что сход вагонов произошел из-за незаконного вмешательства. Движение поездов на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области полностью было восстановлено после подрыва, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...