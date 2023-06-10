10 июня 2023
09 июня 2023

За курганским водителем устроили погоню со стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Экипаж ДПС остановил пьяного водителя, применив оружие Фото:

В Кургане сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Кургане экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Chevrolet Niva, выезжающий с места массового купания. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских. Он выезжал на полосу встречного движения, обочину и увеличивал скорость движения, что заставило сотрудников применить оружие. Они повредили все четыре колеса и остановили автомобиль», — сообщается в ведомстве.

Задержанный отстранен от управления автомобилем. Ранее курганец уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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В Кургане сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Chevrolet Niva, выезжающий с места массового купания. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских. Он выезжал на полосу встречного движения, обочину и увеличивал скорость движения, что заставило сотрудников применить оружие. Они повредили все четыре колеса и остановили автомобиль», — сообщается в ведомстве. Задержанный отстранен от управления автомобилем. Ранее курганец уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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