За курганским водителем устроили погоню со стрельбой

В Кургане сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В Кургане экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Chevrolet Niva, выезжающий с места массового купания. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских. Он выезжал на полосу встречного движения, обочину и увеличивал скорость движения, что заставило сотрудников применить оружие. Они повредили все четыре колеса и остановили автомобиль», — сообщается в ведомстве.
Задержанный отстранен от управления автомобилем. Ранее курганец уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
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