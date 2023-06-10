За курганским водителем устроили погоню со стрельбой

11 июня 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Экипаж ДПС остановил пьяного водителя, применив оружие Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Кургане сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Chevrolet Niva, выезжающий с места массового купания. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских. Он выезжал на полосу встречного движения, обочину и увеличивал скорость движения, что заставило сотрудников применить оружие. Они повредили все четыре колеса и остановили автомобиль», — сообщается в ведомстве. Задержанный отстранен от управления автомобилем. Ранее курганец уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В Кургане сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, применив огнестрельное оружие. Мужчина создавал аварийную ситуацию, выезжая на полосу встречного движения, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль Chevrolet Niva, выезжающий с места массового купания. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от полицейских. Он выезжал на полосу встречного движения, обочину и увеличивал скорость движения, что заставило сотрудников применить оружие. Они повредили все четыре колеса и остановили автомобиль», — сообщается в ведомстве. Задержанный отстранен от управления автомобилем. Ранее курганец уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».