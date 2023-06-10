В ЯНАО открылся молодежный фестиваль «Будущее за нами»

Фестиваль в Муравленко продлится с 11 по 13 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) дан старт молодежному фестивалю «Будущее за нами». Он продлится до 13 июня. Об этом сообщили в правительстве округа.

«В Муравленко начался молодежный фестиваль „Будущее за нами“, который продлится до 13 июня. Эстафету подхватит Салехард. В окружной столице аналогичное мероприятие состоится с 15 по 17 июня», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства ЯНАО.

Уточняется, что в фестивале примут участие 178 школьников и студентов. Это ребята, которые проявили желание реализовать себя в «Движении первых», научиться работать в команде и создавать проекты.

Вместе с организаторами участники создадут первичные отделения «Движения первых» в своих городах или районах. Ожидается, что в течение трех дней ребята получат необходимые знания для запуска работы в первичных отделениях нового движения детей.

На сегодняшний день на Ямале открыто 186 первичных отделений нового движения детей и молодежи «Движение первых». Для участников планируется оборудовать зоны коворкинга на базе 116 общеобразовательных учреждений.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил паспорта участникам российского движения детей и молодежи «Движения первых». Мероприятия прошли в Салехарде и Ноябрьске в торжественной обстановке.