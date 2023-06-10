10 июня 2023

Мерзлякова раскрыла состояние бойца, вернувшегося из украинского плена

Мерзлякова: свердловский боец, вернувшийся из плена, находится в полном здравии
© Служба новостей «URA.RU»
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Боец уже связался с родственниками по телефону, заявила Татьяна Мерзлякова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец из Свердловской области, который вернулся из плена, находится в полном здравии и уже пообщался с родственниками. Об этом корреспонденту URA.RU заявила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Вернувшийся из плена свердловчанин находится в полном здравии. Ему дали телефон, и он уже связался с родными» — сказала Мерзлякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных, среди них один боец из Свердловской области. Военнослужащих доставят в больницы, где они пройдут лечение и реабилитацию.

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Боец из Свердловской области, который вернулся из плена, находится в полном здравии и уже пообщался с родственниками. Об этом корреспонденту URA.RU заявила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Вернувшийся из плена свердловчанин находится в полном здравии. Ему дали телефон, и он уже связался с родными» — сказала Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных, среди них один боец из Свердловской области. Военнослужащих доставят в больницы, где они пройдут лечение и реабилитацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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