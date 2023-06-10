Мерзлякова раскрыла состояние бойца, вернувшегося из украинского плена

Мерзлякова: свердловский боец, вернувшийся из плена, находится в полном здравии

11 июня 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Боец уже связался с родственниками по телефону, заявила Татьяна Мерзлякова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Свердловской области, который вернулся из плена, находится в полном здравии и уже пообщался с родственниками. Об этом корреспонденту URA.RU заявила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Вернувшийся из плена свердловчанин находится в полном здравии. Ему дали телефон, и он уже связался с родными» — сказала Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных, среди них один боец из Свердловской области. Военнослужащих доставят в больницы, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Боец из Свердловской области, который вернулся из плена, находится в полном здравии и уже пообщался с родственниками. Об этом корреспонденту URA.RU заявила омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Вернувшийся из плена свердловчанин находится в полном здравии. Ему дали телефон, и он уже связался с родными» — сказала Мерзлякова. Ранее URA.RU сообщало, что в Россию 11 июня из зоны спецоперации на Украине вернулось 94 военнопленных, среди них один боец из Свердловской области. Военнослужащих доставят в больницы, где они пройдут лечение и реабилитацию.