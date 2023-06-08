Сальдо раскрыл стоимость восстановления Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: стоимость ущерба от разрушения Каховской ГЭС — 1,5 миллиарда рублей

08 июня 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Обеззараживание территорий планируется осуществить силами ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС На восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая 6 мая была подвергнута атакам Вооруженными силами Украины (ВСУ), уйдет больше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценке сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», — написал Сальдо в Telegram. Он дополнил, что основной пик подъема воды уже пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. При этом значительные территории Голопристанского и Алешкинского муниципальных округов остаются под водой. В ночь на 6 июня российские военкоры сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал эти слухи бредом. Спустя несколько часов после его заявления источник во властных структурах рассказал, что плотина Каховской ГЭС разрушилась. Киев организовал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра. Уровень воды начал быстро расти. Позднее очевидцы показали кадры в соцсетях того, как ГЭС полностью ушла под воду. Тогда же власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа (Херсонская область). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая 6 мая была подвергнута атакам Вооруженными силами Украины (ВСУ), уйдет больше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценке сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», — написал Сальдо в Telegram. Он дополнил, что основной пик подъема воды уже пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. При этом значительные территории Голопристанского и Алешкинского муниципальных округов остаются под водой. В ночь на 6 июня российские военкоры сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал эти слухи бредом. Спустя несколько часов после его заявления источник во властных структурах рассказал, что плотина Каховской ГЭС разрушилась. Киев организовал эвакуацию мирных жителей на правом берегу Днепра. Уровень воды начал быстро расти. Позднее очевидцы показали кадры в соцсетях того, как ГЭС полностью ушла под воду. Тогда же власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа (Херсонская область).