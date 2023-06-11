Блогер Хованский вступился за солиста «Три дня дождя» после сорванного концерта в Екатеринбурге. Видео

12 июня 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Юрий Хованский заявил, что фанаты «Три дня дождя» нежные и ранимые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и стример Юрий Хованский вступился за солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова, который на концерте в Екатеринбурге вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Хованский заявил, что рок-музыканты всегда напивались и устраивали беспредел на концертах. «Почитал новости [про „Три дня дождя“], ну выпил этот Глеб, ну повалялся на сцене, ну не попадал в плюсовую фонограмму, в общем, видно было, что перебрал. Реакция его фанатов — неадекватная. Мало того, что они требуют вернуть деньги за билеты, так еще и говорят, что солист плохо относится к ним. Друзья, рок-музыка всегда была такой, рок-музыканты всегда напивались на концертах и творили беспредел», — сказал Хованский на своем youtube-канале. Он отметил, что нынешняя аудитория стала нежной и ранимой. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня. Фронтмен группы Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. За артиста заступилась руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После инцидента группу временно закрыли. Представители лейбла IZBA, в который входит группа, заявляли, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты отнеслись к ситуации неоднозначно.

Блогер и стример Юрий Хованский вступился за солиста «Три дня дождя» Глеба Викторова, который на концерте в Екатеринбурге вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. Хованский заявил, что рок-музыканты всегда напивались и устраивали беспредел на концертах. «Почитал новости [про „Три дня дождя“], ну выпил этот Глеб, ну повалялся на сцене, ну не попадал в плюсовую фонограмму, в общем, видно было, что перебрал. Реакция его фанатов — неадекватная. Мало того, что они требуют вернуть деньги за билеты, так еще и говорят, что солист плохо относится к ним. Друзья, рок-музыка всегда была такой, рок-музыканты всегда напивались на концертах и творили беспредел», — сказал Хованский на своем youtube-канале. Он отметил, что нынешняя аудитория стала нежной и ранимой. Скандал с группой «Три дня дождя» произошел 4 июня. Фронтмен группы Глеб Викторов вышел на сцену пьяным, постоянно падал и не мог петь. За артиста заступилась руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. После инцидента группу временно закрыли. Представители лейбла IZBA, в который входит группа, заявляли, что, как только Викторов придет в себя после курса лечения в клинике, он извинится. Фанаты отнеслись к ситуации неоднозначно.