Мэр Орлов рассказал, что связывает Екатеринбург и Пермь

Пермь и Екатеринбург связывают давние добрососедские отношения, а также общая история. Об этом рассказал екатеринбургский глава Алексей Орлов в рамках поздравления в честь 300-летнего юбилея прикамской столицы.
«Наши города связывают добрососедские отношения и сотрудничество в самых разных сферах: от туризма до взаимодействия в сфере муниципального управления. Кроме того, Пермь и Екатеринбург имеют <…> схожее развитие и общую историю, ведь основателем наших городов считается горный начальник капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев. <…> Поздравляю главу города Перми Алексея Николаевича Демкина, депутатский корпус и всех жителей с 300-летием. <…> С юбилеем, Пермь!» — написано на сайте администрации Екатеринбурга.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору региона и жителям Прикамья. Он отмечал, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.
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