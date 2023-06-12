Мэр Орлов рассказал, что связывает Екатеринбург и Пермь

Мэр Екатеринбурга Орлов поздравил Пермь с 300-летним юбилеем

12 июня 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поздравил жителей Перми с юбилеем Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Пермь и Екатеринбург связывают давние добрососедские отношения, а также общая история. Об этом рассказал екатеринбургский глава Алексей Орлов в рамках поздравления в честь 300-летнего юбилея прикамской столицы. «Наши города связывают добрососедские отношения и сотрудничество в самых разных сферах: от туризма до взаимодействия в сфере муниципального управления. Кроме того, Пермь и Екатеринбург имеют <…> схожее развитие и общую историю, ведь основателем наших городов считается горный начальник капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев. <…> Поздравляю главу города Перми Алексея Николаевича Демкина, депутатский корпус и всех жителей с 300-летием. <…> С юбилеем, Пермь!» — написано на сайте администрации Екатеринбурга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору региона и жителям Прикамья. Он отмечал, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.

Пермь и Екатеринбург связывают давние добрососедские отношения, а также общая история. Об этом рассказал екатеринбургский глава Алексей Орлов в рамках поздравления в честь 300-летнего юбилея прикамской столицы. «Наши города связывают добрососедские отношения и сотрудничество в самых разных сферах: от туризма до взаимодействия в сфере муниципального управления. Кроме того, Пермь и Екатеринбург имеют <…> схожее развитие и общую историю, ведь основателем наших городов считается горный начальник капитан-поручик артиллерии Василий Никитич Татищев. <…> Поздравляю главу города Перми Алексея Николаевича Демкина, депутатский корпус и всех жителей с 300-летием. <…> С юбилеем, Пермь!» — написано на сайте администрации Екатеринбурга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравление с 300-летием Перми губернатору региона и жителям Прикамья. Он отмечал, что Пермь и Москву связывают дружба и сотрудничество.