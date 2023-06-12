На Западе признали провал попытки наступления ВСУ в Запорожье

12 июня 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

ВСУ начали масштабную атаку в Запорожской области в начале июня Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении. Об этом рассказали американские журналисты. «У России было несколько месяцев, чтобы укрепить свои позиции <…>, в то время как Киев ждал формирования и обучения свежих сил и прибытия немецких „Леопардов“, боевых машин „Брэдли“ американского производства и другого оружия от союзников. Первые пробы Украины под Ориховом (к югу от Запорожья) закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. <…> В результате два „Леопарда“ и четыре „Брэдли“ были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены», — сообщает издание The Wall Street Journal. Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. Колонна ВСУ из 10 танков и других бронемашин направилась в наступление в районе Времьевского выступа. По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Ранее сообщалось, что российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье успешно громили бронетехнику США и НАТО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении. Об этом рассказали американские журналисты. «У России было несколько месяцев, чтобы укрепить свои позиции <…>, в то время как Киев ждал формирования и обучения свежих сил и прибытия немецких „Леопардов“, боевых машин „Брэдли“ американского производства и другого оружия от союзников. Первые пробы Украины под Ориховом (к югу от Запорожья) закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. <…> В результате два „Леопарда“ и четыре „Брэдли“ были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены», — сообщает издание The Wall Street Journal. Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. Колонна ВСУ из 10 танков и других бронемашин направилась в наступление в районе Времьевского выступа. По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Ранее сообщалось, что российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье успешно громили бронетехнику США и НАТО.