На Западе признали провал попытки наступления ВСУ в Запорожье

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ начали масштабную атаку в Запорожской области в начале июня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении. Об этом рассказали американские журналисты.

«У России было несколько месяцев, чтобы укрепить свои позиции <…>, в то время как Киев ждал формирования и обучения свежих сил и прибытия немецких „Леопардов“, боевых машин „Брэдли“ американского производства и другого оружия от союзников. Первые пробы Украины под Ориховом (к югу от Запорожья) закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. <…> В результате два „Леопарда“ и четыре „Брэдли“ были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены», — сообщает издание The Wall Street Journal.

Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. Колонна ВСУ из 10 танков и других бронемашин направилась в наступление в районе Времьевского выступа. По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Ранее сообщалось, что российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье успешно громили бронетехнику США и НАТО.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сильной обороной и мощным сопротивлением со стороны российских военных подразделений во время наступления на запорожском направлении. Об этом рассказали американские журналисты. «У России было несколько месяцев, чтобы укрепить свои позиции <…>, в то время как Киев ждал формирования и обучения свежих сил и прибытия немецких „Леопардов“, боевых машин „Брэдли“ американского производства и другого оружия от союзников. Первые пробы Украины под Ориховом (к югу от Запорожья) закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. <…> В результате два „Леопарда“ и четыре „Брэдли“ были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены», — сообщает издание The Wall Street Journal. Первая атака противника на запорожском направлении была зафиксирована 4 июня. Колонна ВСУ из 10 танков и других бронемашин направилась в наступление в районе Времьевского выступа. По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Ранее сообщалось, что российские войска в боях у населенного пункта Орехов на Запорожье успешно громили бронетехнику США и НАТО.
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