Путин встретился с участниками СВО, Украина готовит наступление в Донбассе: главное к вечеру 12 июня

12 июня 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Украина наращивает силы на донецком направлении, заявил Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили госпиталь Вишневского, где встретились с участниками спецоперации. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на донецком направлении и концентрации значительных сил для этого. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июня. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили госпиталь Вишневского, где встретились с участниками спецоперации. В ходе встречи президент поздоровался с участниками СВО и вручил Звезду Героя России командиру стрелкового взвода Желанову.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на донецком направлении и уже сконцентрировали там серьезные силы. Он отметил, что украинские бойцы активны на угледарском и авдеевском участках, но рассматривают именно донецкое направление как перспективное для наступления.

На донецком направлении силы Вооруженных Сил РФ успешно отразили две атаки со стороны ВСУ. Как сообщили на брифинге Минобороны РФ, в результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки удалось уничтожить до 140 военных противника.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Она находилась там вместе со своим маленьким ребенком.

В ходе брифинга Минобороны РФ было объявлено, что за сутки российские военнослужащие уничтожили на запорожском направлении до 250 бойцов Вооруженных Сил Украины. По информации ведомства, артиллерийскими и авиационными ударами были поражены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка.

Места размещения людей, которые были эвакуированы из зоны подтопления Каховской ГЭС, подвергаются обстрелам со стороны украинских сил. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины по жилым кварталам РФ не имеют военного смысла. Он отметил, что не понимает, зачем атаковать жилые кварталы и гуманитарные объекты. По словам Путина, такие действия не имеют смысла и не приводят к решению конфликта.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправляется на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским и оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сам Гросси сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter, отметив, что также представит программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Минобороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат» заключили контракт, который определяет права и деятельность добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Контракт также предусматривает социальную защиту и поддержку для добровольцев и их семей.

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили госпиталь Вишневского, где встретились с участниками спецоперации. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на донецком направлении и концентрации значительных сил для этого. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июня.