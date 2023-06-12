Путин встретился с участниками СВО, Украина готовит наступление в Донбассе: главное к вечеру 12 июня

Украина наращивает силы на донецком направлении, заявил Ян Гагин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили госпиталь Вишневского, где встретились с участниками спецоперации. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на донецком направлении и концентрации значительных сил для этого. URA.RU приводит главные новости к вечеру 12 июня.
- Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили госпиталь Вишневского, где встретились с участниками спецоперации. В ходе встречи президент поздоровался с участниками СВО и вручил Звезду Героя России командиру стрелкового взвода Желанову.
- По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на донецком направлении и уже сконцентрировали там серьезные силы. Он отметил, что украинские бойцы активны на угледарском и авдеевском участках, но рассматривают именно донецкое направление как перспективное для наступления.
- На донецком направлении силы Вооруженных Сил РФ успешно отразили две атаки со стороны ВСУ. Как сообщили на брифинге Минобороны РФ, в результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки удалось уничтожить до 140 военных противника.
- В результате атаки Вооруженных сил Украины на железнодорожный вокзал Донецка погибла девушка. Она находилась там вместе со своим маленьким ребенком.
- В ходе брифинга Минобороны РФ было объявлено, что за сутки российские военнослужащие уничтожили на запорожском направлении до 250 бойцов Вооруженных Сил Украины. По информации ведомства, артиллерийскими и авиационными ударами были поражены подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка.
- Места размещения людей, которые были эвакуированы из зоны подтопления Каховской ГЭС, подвергаются обстрелам со стороны украинских сил. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
- Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины по жилым кварталам РФ не имеют военного смысла. Он отметил, что не понимает, зачем атаковать жилые кварталы и гуманитарные объекты. По словам Путина, такие действия не имеют смысла и не приводят к решению конфликта.
- Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправляется на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским и оценки ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Сам Гросси сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter, отметив, что также представит программу помощи после затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.
- Минобороны РФ и добровольческий отряд «Ахмат» заключили контракт, который определяет права и деятельность добровольческих подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Контракт также предусматривает социальную защиту и поддержку для добровольцев и их семей.
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