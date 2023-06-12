ВС России уничтожили под Авдеевкой и Марьинкой около 140 бойцов ВСУ

На донецком направлении силами ВС РФ отражены две атаки ВСУ. В результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки уничтожено до 140 военных противника. Об этом стало известно во время брифинга Минобороны РФ
«На донецком направлении уничтожено до 140 военных ВСУ», — заявили на брифинге Минобороны. Там добавили, что в районе Авдеевки и Марьинки были отражены две атаки украинской армии.
Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была предотвращена попытка проведения разведки боем на лисичанском направлении. Отмечается, что тактика армии Украины, выбранная военным командованием, считается самоубийственной и приносит Украине
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!