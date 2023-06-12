ВС России уничтожили под Авдеевкой и Марьинкой около 140 бойцов ВСУ

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На донецком направлении отражены две атаки украинской армии, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На донецком направлении силами ВС РФ отражены две атаки ВСУ. В результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки уничтожено до 140 военных противника. Об этом стало известно во время брифинга Минобороны РФ

«На донецком направлении уничтожено до 140 военных ВСУ», — заявили на брифинге Минобороны. Там добавили, что в районе Авдеевки и Марьинки были отражены две атаки украинской армии.

Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была предотвращена попытка проведения разведки боем на лисичанском направлении. Отмечается, что тактика армии Украины, выбранная военным командованием, считается самоубийственной и приносит Украине большие потери, передает Pravda.Ru.

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На донецком направлении силами ВС РФ отражены две атаки ВСУ. В результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки уничтожено до 140 военных противника. Об этом стало известно во время брифинга Минобороны РФ «На донецком направлении уничтожено до 140 военных ВСУ», — заявили на брифинге Минобороны. Там добавили, что в районе Авдеевки и Марьинки были отражены две атаки украинской армии. Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была предотвращена попытка проведения разведки боем на лисичанском направлении. Отмечается, что тактика армии Украины, выбранная военным командованием, считается самоубийственной и приносит Украине большие потери, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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