ВС России уничтожили под Авдеевкой и Марьинкой около 140 бойцов ВСУ

12 июня 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

На донецком направлении отражены две атаки украинской армии, заявили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На донецком направлении силами ВС РФ отражены две атаки ВСУ. В результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки уничтожено до 140 военных противника. Об этом стало известно во время брифинга Минобороны РФ «На донецком направлении уничтожено до 140 военных ВСУ», — заявили на брифинге Минобороны. Там добавили, что в районе Авдеевки и Марьинки были отражены две атаки украинской армии. Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была предотвращена попытка проведения разведки боем на лисичанском направлении. Отмечается, что тактика армии Украины, выбранная военным командованием, считается самоубийственной и приносит Украине большие потери , передает Pravda.Ru.

На донецком направлении силами ВС РФ отражены две атаки ВСУ. В результате активных боев в районах Авдеевки и Марьинки уничтожено до 140 военных противника. Об этом стало известно во время брифинга Минобороны РФ «На донецком направлении уничтожено до 140 военных ВСУ», — заявили на брифинге Минобороны. Там добавили, что в районе Авдеевки и Марьинки были отражены две атаки украинской армии. Ранее стало известно, что российские военные успешно отразили атаку украинской армии на соледаро-артемовском направлении. Также была предотвращена попытка проведения разведки боем на лисичанском направлении. Отмечается, что тактика армии Украины, выбранная военным командованием, считается самоубийственной и приносит Украине большие потери, передает Pravda.Ru.