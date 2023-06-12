ВСУ готовят серьезное наступление в Донбассе

Советник Пушилина Гагин: ВСУ собрали силы для наступления на донецком направлении

12 июня 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Ян Гагин заявил, что российские силы отражают удары ВСУ на территории ДНР Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на донецком направлении и уже сконцентрировали для этого серьезные силы. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Российские военнослужащие купируют атаки. «Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они (ВСУ — прим. URA.RU) рассматривают перспективным [для наступления] именно донецкое направление», — заявил Ян Гагин в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинские бойцы сконцентрировали много сил и продолжают собирать войска и бронетехнику на этом направлении. Гагин подчеркнул, что российские военные отражают атаки ВСУ. Ранее стало известно, что украинские бойцы изменили тактику наступления. ВСУ отказались от тактики штурма в лоб и начали показывать новые маневры, передает телеканал 360. Российские силы отразили восемь атак украинских военных за сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что ВСУ провалили наступление еще на пяти направлениях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на донецком направлении и уже сконцентрировали для этого серьезные силы. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Российские военнослужащие купируют атаки. «Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они (ВСУ — прим. URA.RU) рассматривают перспективным [для наступления] именно донецкое направление», — заявил Ян Гагин в беседе с ТАСС. Он отметил, что украинские бойцы сконцентрировали много сил и продолжают собирать войска и бронетехнику на этом направлении. Гагин подчеркнул, что российские военные отражают атаки ВСУ. Ранее стало известно, что украинские бойцы изменили тактику наступления. ВСУ отказались от тактики штурма в лоб и начали показывать новые маневры, передает телеканал 360. Российские силы отразили восемь атак украинских военных за сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что ВСУ провалили наступление еще на пяти направлениях.