Появились кадры встречи Путина и Шойгу с участниками СВО. Видео

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, шойгу сергей, путин владимир, день вмф, военные моряки
Владимир Путин и Сергей Шойгу пообщались с российскими военными в госпитале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу встретились с участниками спецоперации в госпитале Вишневского. Об этом сообщает канал «Zvezdanews».

«Кадры посещения Владимиром Путиным вместе с Сергеем Шойгу госпиталя Вишневского», — говорится в telegram-канале под прикрепленными видео. Президент поздоровался с участниками СВО и наградил командира стрелкового взвода Желанова Звездой Героя России.

В 2022 году Путин общался с раненными в ходе СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, передает Life. Тогда глава государства пожелал им здоровья.

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу встретились с участниками спецоперации в госпитале Вишневского. Об этом сообщает канал «Zvezdanews». «Кадры посещения Владимиром Путиным вместе с Сергеем Шойгу госпиталя Вишневского», — говорится в telegram-канале под прикрепленными видео. Президент поздоровался с участниками СВО и наградил командира стрелкового взвода Желанова Звездой Героя России. В 2022 году Путин общался с раненными в ходе СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, передает Life. Тогда глава государства пожелал им здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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