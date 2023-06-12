Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу встретились с участниками спецоперации в госпитале Вишневского. Об этом сообщает канал «Zvezdanews».
«Кадры посещения Владимиром Путиным вместе с Сергеем Шойгу госпиталя Вишневского», — говорится в telegram-канале под прикрепленными видео. Президент поздоровался с участниками СВО и наградил командира стрелкового взвода Желанова Звездой Героя России.
В 2022 году Путин общался с раненными в ходе СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, передает Life. Тогда глава государства пожелал им здоровья.
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу встретились с участниками спецоперации в госпитале Вишневского. Об этом сообщает канал «Zvezdanews». «Кадры посещения Владимиром Путиным вместе с Сергеем Шойгу госпиталя Вишневского», — говорится в telegram-канале под прикрепленными видео. Президент поздоровался с участниками СВО и наградил командира стрелкового взвода Желанова Звездой Героя России. В 2022 году Путин общался с раненными в ходе СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, передает Life. Тогда глава государства пожелал им здоровья.