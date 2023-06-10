Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ

Общее количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области составляет свыше ста тысяч человек. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч солдат», — уточнил Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Тем не менее, подчеркнул он, в контрнаступлении задействована лишь небольшая группа из общего количества украинских солдат. Основные части, по его словам, рассредоточены на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей.
Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что ВСУ в ходе своего наступления теряют много людей. По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Украина несет потери в живой силе сразу на нескольких территориях фронта.
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