Рогов: в Запорожской области находятся свыше ста тысяч солдат ВСУ

10 июня 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

В контрнаступлении ВСУ задействована небольшая группа из общего количества солдат, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Общее количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области составляет свыше ста тысяч человек. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч солдат», — уточнил Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Тем не менее, подчеркнул он, в контрнаступлении задействована лишь небольшая группа из общего количества украинских солдат. Основные части, по его словам, рассредоточены на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей. Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что ВСУ в ходе своего наступления теряют много людей. По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Украина несет потери в живой силе сразу на нескольких территориях фронта.

Общее количество солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области составляет свыше ста тысяч человек. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Общая группировка ВСУ на запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тысяч солдат», — уточнил Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Тем не менее, подчеркнул он, в контрнаступлении задействована лишь небольшая группа из общего количества украинских солдат. Основные части, по его словам, рассредоточены на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Днепропетровской областей. Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что ВСУ в ходе своего наступления теряют много людей. По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, Украина несет потери в живой силе сразу на нескольких территориях фронта.