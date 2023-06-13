На пустующее место криминального авторитета Кургана появился претендент

Курганцы рассказали о претендентах на место авторитета Фото: Илья Московец © URA.RU

О претензиях на место смотрящего за Курганом объявил некий Алексей Г. Об этом URA.RU рассказали источники, ранее имевшие отношение к криминальным кругам.

«Бывший осужденный Алексей Г. (по прозвищу Грач) приехал из Кургана на Север и рассказал местным, что будет новым курганским смотрящим», — сообщили источники. Это произошло после того, как осудили горожанина, который с 2003 года был положенцем в регионе и смотрящим за Курганом.

Помимо него, есть и кандидаты из числа местных авторитетов. При этом кандидатура Алексея Г. была маловероятной, отмечают другие источники, приближенные к силовым структурам. Пока в Кургане конфликтные вопросы якобы решают местные криминальные авторитеты.

«Неразбериха началась после передела у уральских воров в законе. Курганский смотрящий раньше подчинялся вору в законе Гие Свердловскому, к которому в последнее время появились вопросы. Поэтому на пустующее место в Кургане и появляются такие неподконтрольные кандидаты», — объяснили причины источники. После раскола в клане Гии Свердловского, его бывшие соратники хотят перехватить зоны влияния бывшего криминального лидера.

Курганские силовики также могут иметь свой интерес к кандидатуре смотрящего. Силовые ведомства якобы намереваются пролоббировать авторитета, с которым можно договориться, и который будет поддерживать порядок. Чужаков они будут стараться блокировать, рассказал о возможных планах источник.

По данным собеседников редакции, вышеупомянутый Алексей Г. отбывал наказание в курганской колонии ИК-2. Мужчина имел несколько судимостей по статьям 158 (хищение) и 161 (Грабеж) УК РФ. Какой срок отбывал Алексей Г, собеседник не упомянул. Максимальное наказание за кражу составляет от пяти до десяти лет лишения свободы. За грабеж могут упрятать за решетку от четырех до двенадцати лет.

Ранее URA.RU сообщало, что курганца Евгения Петрова признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии региона. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Обвиняемый свою вину не признал.