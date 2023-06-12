Челябинскую бизнес-леди, замешанную в уголовных делах минздрава, выпустили из-под ареста

Елене Селищевой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Челябинского коммерсанта Елену Селищеву, обвиняемую в махинациях при поставке томографов для регионального минздрава, выпустили из-под ареста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального суда, ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Мера пресечения была изменена на заперт определенных действий. Ограничения были наложены в рамках уголовного дела, которое находится в производстве судьи Ирины Шершиковой», — сообщили URA.RU в суде.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Селищеву в июне 2022 года во время ее попытки улететь в командировку. Ей предъявили обвинения в хищении путем обмана более 85 млн рублей при поставках четырех томографов для областного минздрава. По версии следствия, она склонила Александра Кузнецова, занимавшего на тот момент пост замминистра подписать контракты на поставку оборудования по завышенным ценам.

В феврале Кузнецова признали виновным. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно. После приговор был изменен в части допнаказания. Экс-чиновнику разрешили занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационных полномочий