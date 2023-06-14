РИАН: украинские диверсанты использовали дома белгородцев как укрытие

Украинские диверсанты укрывались в домах мирных жителей Белгородской области, сообщает военкор Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ), входящие в состав диверсионных разведывательных групп (ДРГ), использовали дома мирных жителей Белгородской области в качестве укрытия. Об этом сообщил российский военкор.

«В данном доме (по улице Карьерная, села Новая Таволжанка, Белгородской области — прим. URA.RU) находилась стрелковая точка [ВСУ]. Скорее всего, здесь сидели украинский снайпер или пулеметчик, здесь они издевались над нашим флагом. Взлом дома (группой украинской ДРГ) производился тоже», — рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры того, как российские артиллеристы уничтожают украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня говорил, что в области не осталось диверсантов ВСУ. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории.