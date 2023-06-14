РИАН: украинские диверсанты использовали дома белгородцев как укрытие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
Украинские диверсанты укрывались в домах мирных жителей Белгородской области, сообщает военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ), входящие в состав диверсионных разведывательных групп (ДРГ), использовали дома мирных жителей Белгородской области в качестве укрытия. Об этом сообщил российский военкор.

«В данном доме (по улице Карьерная, села Новая Таволжанка, Белгородской области — прим. URA.RU) находилась стрелковая точка [ВСУ]. Скорее всего, здесь сидели украинский снайпер или пулеметчик, здесь они издевались над нашим флагом. Взлом дома (группой украинской ДРГ) производился тоже», — рассказал корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры того, как российские артиллеристы уничтожают украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня говорил, что в области не осталось диверсантов ВСУ. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), входящие в состав диверсионных разведывательных групп (ДРГ), использовали дома мирных жителей Белгородской области в качестве укрытия. Об этом сообщил российский военкор. «В данном доме (по улице Карьерная, села Новая Таволжанка, Белгородской области — прим. URA.RU) находилась стрелковая точка [ВСУ]. Скорее всего, здесь сидели украинский снайпер или пулеметчик, здесь они издевались над нашим флагом. Взлом дома (группой украинской ДРГ) производился тоже», — рассказал корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры того, как российские артиллеристы уничтожают украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 июня говорил, что в области не осталось диверсантов ВСУ. Украина неоднократно атаковала приграничные российские территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...