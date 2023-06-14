Картаполов: защитники границ РФ до конца июля получат статусы ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Защитники российских территорий, граничащих с зоной СВО, получат статус ветеранов, передает Андрей Картаполов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме работают над тем, чтобы статус ветерана боевых действий в ходе спецоперации на Украине получили все, кто защищал приграничные российские территории. Об этом рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Да, именно так, я в этом абсолютно убежден, и мы этим занимаемся [вручением статуса ветерана защитникам приграничных территорий]. <…> Мы параллельно занимаемся этим с законодательной точки зрения», — сказал Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС. По его словам, если солдат-срочник «каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия», то он должен стать ветераном боевых действий.

Как подчеркнул Картаполов, соответствующий вопрос планируется проработать до конца весенней сессии. Она закончится 30 июля этого года.

Ранее в Минобороны РФ предложили присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто защищает российские территории, прилегающие к зоне СВО. Данная инициатива была внесена 9 июня. В марте сообщалось, что российские добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий, передает «Национальная служба новостей». Киев на протяжении нескольких месяцев активно атакует приграничные российские территории. Уточнялось, что украинские диверсанты использовали дома мирных граждан в качестве укрытий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме работают над тем, чтобы статус ветерана боевых действий в ходе спецоперации на Украине получили все, кто защищал приграничные российские территории. Об этом рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Да, именно так, я в этом абсолютно убежден, и мы этим занимаемся [вручением статуса ветерана защитникам приграничных территорий]. <…> Мы параллельно занимаемся этим с законодательной точки зрения», — сказал Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС. По его словам, если солдат-срочник «каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия», то он должен стать ветераном боевых действий. Как подчеркнул Картаполов, соответствующий вопрос планируется проработать до конца весенней сессии. Она закончится 30 июля этого года. Ранее в Минобороны РФ предложили присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто защищает российские территории, прилегающие к зоне СВО. Данная инициатива была внесена 9 июня. В марте сообщалось, что российские добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий, передает «Национальная служба новостей». Киев на протяжении нескольких месяцев активно атакует приграничные российские территории. Уточнялось, что украинские диверсанты использовали дома мирных граждан в качестве укрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...