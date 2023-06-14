Картаполов: защитники границ РФ до конца июля получат статусы ветеранов

Защитники российских территорий, граничащих с зоной СВО, получат статус ветеранов, передает Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме работают над тем, чтобы статус ветерана боевых действий в ходе спецоперации на Украине получили все, кто защищал приграничные российские территории. Об этом рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Да, именно так, я в этом абсолютно убежден, и мы этим занимаемся [вручением статуса ветерана защитникам приграничных территорий]. <…> Мы параллельно занимаемся этим с законодательной точки зрения», — сказал Андрей Картаполов в разговоре с ТАСС. По его словам, если солдат-срочник «каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия», то он должен стать ветераном боевых действий.

Как подчеркнул Картаполов, соответствующий вопрос планируется проработать до конца весенней сессии. Она закончится 30 июля этого года.

Ранее в Минобороны РФ предложили присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто защищает российские территории, прилегающие к зоне СВО. Данная инициатива была внесена 9 июня. В марте сообщалось, что российские добровольцы будут получать удостоверения ветерана боевых действий, передает «Национальная служба новостей». Киев на протяжении нескольких месяцев активно атакует приграничные российские территории. Уточнялось, что украинские диверсанты использовали дома мирных граждан в качестве укрытий.