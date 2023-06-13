13 июня 2023

В курганском городе простятся со школьницей, умершей из-за напитка «Мистер Сидр»

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Прощание пройдет в Шумихе Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В городе Шумихе Курганской области 14 июня простятся со школьницей, умершей из-за отравления самарским алкогольным напитком «Мистер Сидр». Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шумиха».

«Прощание с <…> состоится 14.06 с 12:00 до 14:00 в прощальном зале по адресу Гоголя, 158. Прощальный обед состоится в 15:00 в кафе „Березка“ (Куйбышева, 12)», — указано в сообщении. В администрации Шумихинского округа информацию URA.RU подтвердили.

Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. 11 июня она умерла. Помимо этого из-за употребления напитка пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. В Шадринске на складе полиция изъяла более 17 тысяч литров этого напитка.

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В городе Шумихе Курганской области 14 июня простятся со школьницей, умершей из-за отравления самарским алкогольным напитком «Мистер Сидр». Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шумиха». «Прощание с <…> состоится 14.06 с 12:00 до 14:00 в прощальном зале по адресу Гоголя, 158. Прощальный обед состоится в 15:00 в кафе „Березка“ (Куйбышева, 12)», — указано в сообщении. В администрации Шумихинского округа информацию URA.RU подтвердили. Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. 11 июня она умерла. Помимо этого из-за употребления напитка пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. В Шадринске на складе полиция изъяла более 17 тысяч литров этого напитка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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