В курганском городе простятся со школьницей, умершей из-за напитка «Мистер Сидр»

Прощание пройдет в Шумихе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

В городе Шумихе Курганской области 14 июня простятся со школьницей, умершей из-за отравления самарским алкогольным напитком «Мистер Сидр». Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Шумиха».

«Прощание с <…> состоится 14.06 с 12:00 до 14:00 в прощальном зале по адресу Гоголя, 158. Прощальный обед состоится в 15:00 в кафе „Березка“ (Куйбышева, 12)», — указано в сообщении. В администрации Шумихинского округа информацию URA.RU подтвердили.

Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр». В ее организме обнаружили большую дозу метанола. 11 июня она умерла. Помимо этого из-за употребления напитка пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. В Шадринске на складе полиция изъяла более 17 тысяч литров этого напитка.