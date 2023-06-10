Курганская школьница, которая отравилась напитком «Мистер Сидр», скончалась в больнице

11 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Школьница скончалась после того, как выпила самарский сидр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России Школьница из Шумихи, которая отравилась самарским сидром, скончалась 11 июня в Курганской областной детской больнице им. Красного креста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области. «Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, на постоянной основе проводились консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, но, к сожалению, девушку не удалось спасти», — сообщили в пресс-службе депздрава. Точная причина гибели девушки будет установлена после вскрытия. На данный момент известно, что в организм пострадавшей попала большая доза метанола. Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. В Курганской области зафиксировали второй случай отравления сидром. После употребления пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. На складе в Шадринске полиция изъяла более 17 тысяч литров сидра, которым травились россияне.

Школьница из Шумихи, которая отравилась самарским сидром, скончалась 11 июня в Курганской областной детской больнице им. Красного креста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области. «Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, на постоянной основе проводились консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, но, к сожалению, девушку не удалось спасти», — сообщили в пресс-службе депздрава. Точная причина гибели девушки будет установлена после вскрытия. На данный момент известно, что в организм пострадавшей попала большая доза метанола. Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. В Курганской области зафиксировали второй случай отравления сидром. После употребления пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. На складе в Шадринске полиция изъяла более 17 тысяч литров сидра, которым травились россияне.