10 июня 2023
09 июня 2023

Курганская школьница, которая отравилась напитком «Мистер Сидр», скончалась в больнице

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Школьница скончалась после того, как выпила самарский сидр Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Школьница из Шумихи, которая отравилась самарским сидром, скончалась 11 июня в Курганской областной детской больнице им. Красного креста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области.

«Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, на постоянной основе проводились консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, но, к сожалению, девушку не удалось спасти», — сообщили в пресс-службе депздрава.

Точная причина гибели девушки будет установлена после вскрытия. На данный момент известно, что в организм пострадавшей попала большая доза метанола.

Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. В Курганской области зафиксировали второй случай отравления сидром. После употребления пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. На складе в Шадринске полиция изъяла более 17 тысяч литров сидра, которым травились россияне.

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Школьница из Шумихи, которая отравилась самарским сидром, скончалась 11 июня в Курганской областной детской больнице им. Красного креста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе депздрава Курганской области. «Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи, скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, на постоянной основе проводились консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, но, к сожалению, девушку не удалось спасти», — сообщили в пресс-службе депздрава. Точная причина гибели девушки будет установлена после вскрытия. На данный момент известно, что в организм пострадавшей попала большая доза метанола. Школьница попала в больницу после того, как выпила «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области. В Курганской области зафиксировали второй случай отравления сидром. После употребления пострадал житель Шадринска. Он находится в отделе реанимации Шадринской ЦРБ. На складе в Шадринске полиция изъяла более 17 тысяч литров сидра, которым травились россияне.
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