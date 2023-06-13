Труппа Пермской оперы выступила против увольнения главного дирижера и гендиректора. Видео

14 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Артисты Пермской оперы хотят вернуть уволенных руководителей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Артисты Пермского театра оперы и балета выступили против увольнения главного дирижера Миграна Агаджаняна. Они записали видео, в котором просят его остаться в театре. Также многие участники обращения говорят, что в театр должен вернуться уволенный гендиректор Довлет Анзароков. «Пришла я в этот театр, потому что главным дирижером стал очень талантливый певец, дирижер Мигран Агаджанян. Театру повезло еще, что директором являлся и, я надеюсь, будет являться талантливый композитор Довлет Анзароков. Все певцы, все музыканты хотят, чтобы Мигран и Довлет вернулись в театр», — говорит на видео солистка Пермской оперы, заслуженная артистка РФ Вероника Джиоева. Его в соцсетях разметил певец Анатолий Шлиман. 13 июня Мигран Агаджанян подтвердил, что уходит с поста с 14 числа. Впервые он заявил об увольнении 11 мая, связав уход со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.

Артисты Пермского театра оперы и балета выступили против увольнения главного дирижера Миграна Агаджаняна. Они записали видео, в котором просят его остаться в театре. Также многие участники обращения говорят, что в театр должен вернуться уволенный гендиректор Довлет Анзароков. «Пришла я в этот театр, потому что главным дирижером стал очень талантливый певец, дирижер Мигран Агаджанян. Театру повезло еще, что директором являлся и, я надеюсь, будет являться талантливый композитор Довлет Анзароков. Все певцы, все музыканты хотят, чтобы Мигран и Довлет вернулись в театр», — говорит на видео солистка Пермской оперы, заслуженная артистка РФ Вероника Джиоева. Его в соцсетях разметил певец Анатолий Шлиман. 13 июня Мигран Агаджанян подтвердил, что уходит с поста с 14 числа. Впервые он заявил об увольнении 11 мая, связав уход со скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Тот свое увольнение объяснил конфликтом с министром культуры Пермского каря Аллой Платоновой, которая в ответ поблагодарила его за работу.