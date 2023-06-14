Рогов заявил о перегруппировке ВСУ в Запорожской области

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ перегруппировываются в Запорожской области из-за осадков, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются на линии фронта в Запорожской области из-за дождей. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку», — отметил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, самые интенсивные бои проходят на восточном направлении фронта в районе Макаровки на Времевском выступе. Рогов отметил, что ВСУ могут продолжить наступление после улучшения погоды.

Ранее Рогов отметил, что ВСУ снизили темпы своего наступления из-за осадков. По его словам, сейчас основные бои между ВС РФ и ВСУ сводятся к артиллерийским обстрелам. Украина продолжает контрнаступление, которое начала с 4 июня.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются на линии фронта в Запорожской области из-за дождей. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку», — отметил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, самые интенсивные бои проходят на восточном направлении фронта в районе Макаровки на Времевском выступе. Рогов отметил, что ВСУ могут продолжить наступление после улучшения погоды. Ранее Рогов отметил, что ВСУ снизили темпы своего наступления из-за осадков. По его словам, сейчас основные бои между ВС РФ и ВСУ сводятся к артиллерийским обстрелам. Украина продолжает контрнаступление, которое начала с 4 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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