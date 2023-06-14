Рогов заявил о перегруппировке ВСУ в Запорожской области

14 июня 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

ВСУ перегруппировываются в Запорожской области из-за осадков, отметил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются на линии фронта в Запорожской области из-за дождей. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку», — отметил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, самые интенсивные бои проходят на восточном направлении фронта в районе Макаровки на Времевском выступе. Рогов отметил, что ВСУ могут продолжить наступление после улучшения погоды. Ранее Рогов отметил, что ВСУ снизили темпы своего наступления из-за осадков. По его словам, сейчас основные бои между ВС РФ и ВСУ сводятся к артиллерийским обстрелам. Украина продолжает контрнаступление, которое начала с 4 июня.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировываются на линии фронта в Запорожской области из-за дождей. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку», — отметил Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, самые интенсивные бои проходят на восточном направлении фронта в районе Макаровки на Времевском выступе. Рогов отметил, что ВСУ могут продолжить наступление после улучшения погоды. Ранее Рогов отметил, что ВСУ снизили темпы своего наступления из-за осадков. По его словам, сейчас основные бои между ВС РФ и ВСУ сводятся к артиллерийским обстрелам. Украина продолжает контрнаступление, которое начала с 4 июня.