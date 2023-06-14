Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что Делимханов жив и находится в Чечне

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов жив и находится в Чечне. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, комментируя сообщения о ранении Делимханова на спецоперации.
«Это [сообщения о ранении Делимханова] все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]», — заявил он в разговоре с ТАСС.
Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может до него дозвониться. А также иронично попросил украинскую разведку посодействовать в поисках депутата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что Делимханов жив и здоров.
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