Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил, что Делимханов жив и находится в Чечне

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15 съезд ЕР. Второй день. Москва, съезд ер, делимханов адам, даудов магомет
Делимханов жив и находится в Чечне Фото:

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов жив и находится в Чечне. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, комментируя сообщения о ранении Делимханова на спецоперации.

«Это [сообщения о ранении Делимханова] все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может до него дозвониться. А также иронично попросил украинскую разведку посодействовать в поисках депутата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что Делимханов жив и здоров.

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Правительства Чеченской республики Адам Делимханов жив и находится в Чечне. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, комментируя сообщения о ранении Делимханова на спецоперации. «Это [сообщения о ранении Делимханова] все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике [Чечне] — поехал к Рамзану Ахматовичу [Кадырову]», — заявил он в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что Делимханов ранен в зоне СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что не может до него дозвониться. А также иронично попросил украинскую разведку посодействовать в поисках депутата. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал, что Делимханов жив и здоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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