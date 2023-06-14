Старший лейтенант: ВСУ атаковали место, где мог находиться Делимханов

14 июня 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

ВСУ каждую ночь атакуют Запорожское направление, отметил Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся сейчас на Запорожском направлении, где каждую ночь, в том числе с 13 на 14 июня, ВСУ проводят контратаки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Ранее в украинских telegram-каналах появилась информация о гибели депутата Госдумы, зампредседателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова. Сообщалось, что все могло произойти во время обстрела Приморска Запорожской области. Позже в Госдуме сообщили, что Делимханов был ранен. «Чеченские подразделения, в том числе „Ахмат“, частично находятся на Запорожском направлении. Они стоят практически по всей линии фронта. Частично несут комендантскую службу на блокпостах, которые разбросаны практически по всей основной трассе в Запорожской области. Стоят на передовой, в том числе в районе населенного пункта Работино (Токмакский район), где сейчас идут ожесточенные бои. Круглые сутки украинские войска обстреливают наши позиции из артиллерии, пытаясь уничтожить полностью первую линию обороны и подавить волю к сопротивлению среди наших бойцов, в том числе и чеченских подразделений. Ночью они, конечно же, проводят контратаки непосредственно на наши позиции по своим разминированным путям в минных полях. Но все они активно пресекаются нашей артиллерией и авиацией. Этой ночью были новые попытки», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что ночными контратаками ВСУ пытаются вымотать войска РФ. «Это происходит ежедневно с самого начала контрнаступления. Когда ВСУ поняли, что днем пройти не могут, они пытаются это сделать ночью, то есть таким образом пытаются замаскировать свое продвижение и при этом держа наши войска постоянно в напряжении, пытаются таким образом их морально вымотать», — добавил Матюшин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся сейчас на Запорожском направлении, где каждую ночь, в том числе с 13 на 14 июня, ВСУ проводят контратаки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. Ранее в украинских telegram-каналах появилась информация о гибели депутата Госдумы, зампредседателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова. Сообщалось, что все могло произойти во время обстрела Приморска Запорожской области. Позже в Госдуме сообщили, что Делимханов был ранен. «Чеченские подразделения, в том числе „Ахмат“, частично находятся на Запорожском направлении. Они стоят практически по всей линии фронта. Частично несут комендантскую службу на блокпостах, которые разбросаны практически по всей основной трассе в Запорожской области. Стоят на передовой, в том числе в районе населенного пункта Работино (Токмакский район), где сейчас идут ожесточенные бои. Круглые сутки украинские войска обстреливают наши позиции из артиллерии, пытаясь уничтожить полностью первую линию обороны и подавить волю к сопротивлению среди наших бойцов, в том числе и чеченских подразделений. Ночью они, конечно же, проводят контратаки непосредственно на наши позиции по своим разминированным путям в минных полях. Но все они активно пресекаются нашей артиллерией и авиацией. Этой ночью были новые попытки», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что ночными контратаками ВСУ пытаются вымотать войска РФ. «Это происходит ежедневно с самого начала контрнаступления. Когда ВСУ поняли, что днем пройти не могут, они пытаются это сделать ночью, то есть таким образом пытаются замаскировать свое продвижение и при этом держа наши войска постоянно в напряжении, пытаются таким образом их морально вымотать», — добавил Матюшин.