Челябинский губернатор отправил будущего заместителя в Донбасс

14 июня 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Александр Лазарев (справа) приступил к исполнению поручения Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Будущий вице-губернатор Александр Лазарев отправится в командировку в Донбасс, не дожидаясь официального снятия полномочий спикера заксобрания Челябинской области. Такое поручение дал ему глава региона Алексей Текслер, сообщил 14 июня URA.RU источник в ЗСО. «Только что Лазарев попрощался с аппаратом заксобрания, сообщив, что отбывает в командировку. При этом внеочередная сессия ЗСО должна утвердить его отставку с поста председателя парламента только 15 июня, то есть без его участия», — сообщил URA.RU инсайдер. «В день внеочередного заседания Александр Лазарев будет находиться в командировке в новых регионах. Губернатор уже определил ему круг задач и озвучил первые поручения. Он выехал в новые регионы для оперативного погружения в ситуацию и для их отработки», — подтвердили URA.RU в пресс-службе заксобрания. Ранее спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ 6 июня, написав заявление о досрочном сложении полномочий. Этот пост он официально займет после 15 июня. В этот день депутаты собираются утвердить отставку Лазарева на внеочередной сессии, временно передав его обязанности первому вице-спикеру Павлу Киселеву.

Будущий вице-губернатор Александр Лазарев отправится в командировку в Донбасс, не дожидаясь официального снятия полномочий спикера заксобрания Челябинской области. Такое поручение дал ему глава региона Алексей Текслер, сообщил 14 июня URA.RU источник в ЗСО. «Только что Лазарев попрощался с аппаратом заксобрания, сообщив, что отбывает в командировку. При этом внеочередная сессия ЗСО должна утвердить его отставку с поста председателя парламента только 15 июня, то есть без его участия», — сообщил URA.RU инсайдер. «В день внеочередного заседания Александр Лазарев будет находиться в командировке в новых регионах. Губернатор уже определил ему круг задач и озвучил первые поручения. Он выехал в новые регионы для оперативного погружения в ситуацию и для их отработки», — подтвердили URA.RU в пресс-службе заксобрания. Ранее спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ 6 июня, написав заявление о досрочном сложении полномочий. Этот пост он официально займет после 15 июня. В этот день депутаты собираются утвердить отставку Лазарева на внеочередной сессии, временно передав его обязанности первому вице-спикеру Павлу Киселеву.