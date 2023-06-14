Челябинский губернатор отправил будущего заместителя в Донбасс

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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, лазарев александр, текслер алексей
Александр Лазарев (справа) приступил к исполнению поручения Алексея Текслера Фото:

Будущий вице-губернатор Александр Лазарев отправится в командировку в Донбасс, не дожидаясь официального снятия полномочий спикера заксобрания Челябинской области. Такое поручение дал ему глава региона Алексей Текслер, сообщил 14 июня URA.RU источник в ЗСО.

«Только что Лазарев попрощался с аппаратом заксобрания, сообщив, что отбывает в командировку. При этом внеочередная сессия ЗСО должна утвердить его отставку с поста председателя парламента только 15 июня, то есть без его участия», — сообщил URA.RU инсайдер.

«В день внеочередного заседания Александр Лазарев будет находиться в командировке в новых регионах. Губернатор уже определил ему круг задач и озвучил первые поручения. Он выехал в новые регионы для оперативного погружения в ситуацию и для их отработки», — подтвердили URA.RU в пресс-службе заксобрания.

Ранее спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ 6 июня, написав заявление о досрочном сложении полномочий. Этот пост он официально займет после 15 июня. В этот день депутаты собираются утвердить отставку Лазарева на внеочередной сессии, временно передав его обязанности первому вице-спикеру Павлу Киселеву.

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Будущий вице-губернатор Александр Лазарев отправится в командировку в Донбасс, не дожидаясь официального снятия полномочий спикера заксобрания Челябинской области. Такое поручение дал ему глава региона Алексей Текслер, сообщил 14 июня URA.RU источник в ЗСО. «Только что Лазарев попрощался с аппаратом заксобрания, сообщив, что отбывает в командировку. При этом внеочередная сессия ЗСО должна утвердить его отставку с поста председателя парламента только 15 июня, то есть без его участия», — сообщил URA.RU инсайдер. «В день внеочередного заседания Александр Лазарев будет находиться в командировке в новых регионах. Губернатор уже определил ему круг задач и озвучил первые поручения. Он выехал в новые регионы для оперативного погружения в ситуацию и для их отработки», — подтвердили URA.RU в пресс-службе заксобрания. Ранее спикер принял предложение губернатора Алексея Текслера стать его заместителем по связям с новыми субъектами РФ 6 июня, написав заявление о досрочном сложении полномочий. Этот пост он официально займет после 15 июня. В этот день депутаты собираются утвердить отставку Лазарева на внеочередной сессии, временно передав его обязанности первому вице-спикеру Павлу Киселеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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