Фракция ЛДПР в думе ХМАО поддержала интригу, поставившую под угрозу выборы главы Тюменской области. Инсайд

14 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Либерал-демократы в думе ХМАО негласно поддержали интригу однопартийца Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фракция ЛДПР в думе ХМАО негласно поддержала интригу депутата Михаил Селюков, предложившего отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Лидер либерал-демократов в окружном парламенте Виктор Сысун формально отказался поддерживать законопроект. При этом, он оставил себе пути отступления, заявив, что окончательное решение будет принято на заседании фракции», — поделился инсайдер. В разговоре с журналистом агентства глава фракции подтвердил, что против отмены выборов губернатора Тюменской области в Югре. «Лично я готов рассматривать любые аргументы, но пока не готов поддерживать законопроект. На заседании фракции мы все обсудим и примем окончательное решение», — сообщил Сысун. Политолог Александр Безделов рассказал журналисту URA.RU, что у инициативы нет шансов пройти дальше заседания фракции. «Не думаю, что поддержка законопроекта будет в интересах внутриполитического блока Югры, который имеет сильное влияние на фракцию. Вряд ли это выйдет дальше собственной инициативы Селюкова», — прокомментировал Безделов. Ранее URA.RU сообщало, что Селюков выступил с инициативой отменить выборы губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев предпочел проигнорировать опасное высказывание однопартийца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция ЛДПР в думе ХМАО негласно поддержала интригу депутата Михаил Селюков, предложившего отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Лидер либерал-демократов в окружном парламенте Виктор Сысун формально отказался поддерживать законопроект. При этом, он оставил себе пути отступления, заявив, что окончательное решение будет принято на заседании фракции», — поделился инсайдер. В разговоре с журналистом агентства глава фракции подтвердил, что против отмены выборов губернатора Тюменской области в Югре. «Лично я готов рассматривать любые аргументы, но пока не готов поддерживать законопроект. На заседании фракции мы все обсудим и примем окончательное решение», — сообщил Сысун. Политолог Александр Безделов рассказал журналисту URA.RU, что у инициативы нет шансов пройти дальше заседания фракции. «Не думаю, что поддержка законопроекта будет в интересах внутриполитического блока Югры, который имеет сильное влияние на фракцию. Вряд ли это выйдет дальше собственной инициативы Селюкова», — прокомментировал Безделов. Ранее URA.RU сообщало, что Селюков выступил с инициативой отменить выборы губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев предпочел проигнорировать опасное высказывание однопартийца.