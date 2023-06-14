Фракция ЛДПР в думе ХМАО поддержала интригу, поставившую под угрозу выборы главы Тюменской области. Инсайд

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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
Либерал-демократы в думе ХМАО негласно поддержали интригу однопартийца Фото:

Фракция ЛДПР в думе ХМАО негласно поддержала интригу депутата Михаил Селюков, предложившего отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Лидер либерал-демократов в окружном парламенте Виктор Сысун формально отказался поддерживать законопроект. При этом, он оставил себе пути отступления, заявив, что окончательное решение будет принято на заседании фракции», — поделился инсайдер.

В разговоре с журналистом агентства глава фракции подтвердил, что против отмены выборов губернатора Тюменской области в Югре. «Лично я готов рассматривать любые аргументы, но пока не готов поддерживать законопроект. На заседании фракции мы все обсудим и примем окончательное решение», — сообщил Сысун.

Политолог Александр Безделов рассказал журналисту URA.RU, что у инициативы нет шансов пройти дальше заседания фракции. «Не думаю, что поддержка законопроекта будет в интересах внутриполитического блока Югры, который имеет сильное влияние на фракцию. Вряд ли это выйдет дальше собственной инициативы Селюкова», — прокомментировал Безделов.

Ранее URA.RU сообщало, что Селюков выступил с инициативой отменить выборы губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев предпочел проигнорировать опасное высказывание однопартийца.

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Фракция ЛДПР в думе ХМАО негласно поддержала интригу депутата Михаил Селюков, предложившего отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Лидер либерал-демократов в окружном парламенте Виктор Сысун формально отказался поддерживать законопроект. При этом, он оставил себе пути отступления, заявив, что окончательное решение будет принято на заседании фракции», — поделился инсайдер. В разговоре с журналистом агентства глава фракции подтвердил, что против отмены выборов губернатора Тюменской области в Югре. «Лично я готов рассматривать любые аргументы, но пока не готов поддерживать законопроект. На заседании фракции мы все обсудим и примем окончательное решение», — сообщил Сысун. Политолог Александр Безделов рассказал журналисту URA.RU, что у инициативы нет шансов пройти дальше заседания фракции. «Не думаю, что поддержка законопроекта будет в интересах внутриполитического блока Югры, который имеет сильное влияние на фракцию. Вряд ли это выйдет дальше собственной инициативы Селюкова», — прокомментировал Безделов. Ранее URA.RU сообщало, что Селюков выступил с инициативой отменить выборы губернатора Тюменской области на территории ХМАО. Лидер тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев предпочел проигнорировать опасное высказывание однопартийца.
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