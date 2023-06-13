Депутат думы ХМАО от ЛДПР внес интригу в выборы губернатора Тюменской области

Депутат от ЛДПР Селюков предложил отменить выборы губернатора Тюменской области в ХМАО

13 июня 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Михаил Селюков готовит законопроект о запрете выборов в Югре губернатора Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Михаил Селюков внес интригу в выборы губернатора Тюменской области. Он предложил их отменить на территории Югры, где жители также участвуют в избрании главы региона. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Селюков считает, что Тюменская область — это самостоятельный субъект РФ, и поэтому жители Югры не должны участвовать в выборах „соседского“ губернатора, как это происходит сейчас. Он называет нынешнее положение дел ошибкой и готовит законопроект, чтобы ее исправить», — сообщает инсайдер. В разговоре с журналистом агентства Селюков заявил, что планирует выступить с этой инициативой на заседании фракции в конце июня. «Законопроект запрещает проводить на территории Югры выборы любых других губернаторов. Глава Тюменской области не обладает в Югре никакими полномочиями. Мы не понимаем, зачем мы избираем губернатора соседней области на нашей территории. В прошлый раз, когда он здесь избирался, 200 миллиардов рублей Югра заплатила в бюджет Тюменской области, а обратно получила только 100 миллиардов», — прокомментировал депутат. Политолог Александр Безделов отмечает, что Селюков уже не в первый раз пытается публично критиковать нынешнюю конструкцию «тюменской матрешки». Но при этом, по его словам, изменить ее у оппозиционного депутата нет шансов. Своей инициативой Селюков может лишь наоборот объединить тюменцев с северянами, поскольку многие жители заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво. «Это не первый укол Селюкова в сторону сложносоставности Тюменской области, и, если нападки продолжатся, это действительно сможет консолидировать тип избирателей, которые выступают за продолжение межрегионального взаимодействия. Кроме того, дело вряд ли дойдет до слушания на комитетах думы», — уточняет Безделов. Политолог Аркадий Либерман тоже считает, что эта инициатива не будет поддержана большинством югорских депутатов от ЛДПР. «Законопроект остановится на уровне фракции. Скорее всего это такая попытка напомнить о себе в преддверии Единого дня голосования, не более того», — комментирует Либерман. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО от партии ЛДПР Михаил Селюков внес интригу в выборы губернатора Тюменской области. Он предложил их отменить на территории Югры, где жители также участвуют в избрании главы региона. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Селюков считает, что Тюменская область — это самостоятельный субъект РФ, и поэтому жители Югры не должны участвовать в выборах „соседского“ губернатора, как это происходит сейчас. Он называет нынешнее положение дел ошибкой и готовит законопроект, чтобы ее исправить», — сообщает инсайдер. В разговоре с журналистом агентства Селюков заявил, что планирует выступить с этой инициативой на заседании фракции в конце июня. «Законопроект запрещает проводить на территории Югры выборы любых других губернаторов. Глава Тюменской области не обладает в Югре никакими полномочиями. Мы не понимаем, зачем мы избираем губернатора соседней области на нашей территории. В прошлый раз, когда он здесь избирался, 200 миллиардов рублей Югра заплатила в бюджет Тюменской области, а обратно получила только 100 миллиардов», — прокомментировал депутат. Политолог Александр Безделов отмечает, что Селюков уже не в первый раз пытается публично критиковать нынешнюю конструкцию «тюменской матрешки». Но при этом, по его словам, изменить ее у оппозиционного депутата нет шансов. Своей инициативой Селюков может лишь наоборот объединить тюменцев с северянами, поскольку многие жители заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво. «Это не первый укол Селюкова в сторону сложносоставности Тюменской области, и, если нападки продолжатся, это действительно сможет консолидировать тип избирателей, которые выступают за продолжение межрегионального взаимодействия. Кроме того, дело вряд ли дойдет до слушания на комитетах думы», — уточняет Безделов. Политолог Аркадий Либерман тоже считает, что эта инициатива не будет поддержана большинством югорских депутатов от ЛДПР. «Законопроект остановится на уровне фракции. Скорее всего это такая попытка напомнить о себе в преддверии Единого дня голосования, не более того», — комментирует Либерман.