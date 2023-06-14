Лидер тюменской ЛДПР проигнорирует скандал с депутатом из ХМАО

Секретарь тюменской ЛДПР Сысоев проигнорирует опасное высказывание однопартийца из ХМАО

14 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Секретарь реготделения ЛДПР Сысоев не захотел вмешиваться в конфликт между депутатом Селюковым и властями ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Лидер тюменской ЛДПР Сысоев не станет вмешиваться в скандал с участием депутата окружной думы ХМАО Селюкова, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Об этом агентству на условиях анонимности рассказал источник из тюменской политтусовки. «После того, как Сысоев потерял влияние над югорским отделением, ему не в досуг заниматься воспитанием местных депутатов. С этим теперь придется разбираться руководителю внутрипола Шипилову вместе с губернатором Комаровой», — поделился собеседник агентства. Сам Владимир Сысоев отказался разговаривать с агентством. Ранее депутат Селюков выступил с инициативой отменить участие жителей Югры и Ямала в выборах губернатора Тюменской области.

Лидер тюменской ЛДПР Сысоев не станет вмешиваться в скандал с участием депутата окружной думы ХМАО Селюкова, который предложил отменить выборы тюменского губернатора в ХМАО и ЯНАО. Об этом агентству на условиях анонимности рассказал источник из тюменской политтусовки. «После того, как Сысоев потерял влияние над югорским отделением, ему не в досуг заниматься воспитанием местных депутатов. С этим теперь придется разбираться руководителю внутрипола Шипилову вместе с губернатором Комаровой», — поделился собеседник агентства. Сам Владимир Сысоев отказался разговаривать с агентством. Ранее депутат Селюков выступил с инициативой отменить участие жителей Югры и Ямала в выборах губернатора Тюменской области.