Глава Запорожской области рассказал, как ВСУ наступают в регионе

ВСУ с начала наступления 4 июня не продвинулись в Запорожской области ни на шаг. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По словам врио главы региона, боевые действия сейчас ведутся на границе Запорожской области и Донецкой народной республики.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска с начала наступления потеряли более 7,5 тысяч военных. Как отметили в ведомстве, столько военных ВСУ потеряли лишь на линии боевого соприкосновения, без учета точечных ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры.
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