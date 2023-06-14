Глава Запорожской области рассказал, как ВСУ наступают в регионе

Балицкий: ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ пытаются наступать на границе с ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с начала наступления 4 июня не продвинулись в Запорожской области ни на шаг. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По словам врио главы региона, боевые действия сейчас ведутся на границе Запорожской области и Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска с начала наступления потеряли более 7,5 тысяч военных. Как отметили в ведомстве, столько военных ВСУ потеряли лишь на линии боевого соприкосновения, без учета точечных ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры.

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ВСУ с начала наступления 4 июня не продвинулись в Запорожской области ни на шаг. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости. По словам врио главы региона, боевые действия сейчас ведутся на границе Запорожской области и Донецкой народной республики. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска с начала наступления потеряли более 7,5 тысяч военных. Как отметили в ведомстве, столько военных ВСУ потеряли лишь на линии боевого соприкосновения, без учета точечных ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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