Украинцы хотят поставить памятник акуле, съевшей россиянина в Египте. Скрин

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Виды Красноуфимска. Свердловская область, красноуфимск, акула, виды красноуфимска
Памятник акуле украинцы хотят поставить в Киеве (архивное фото) Фото:

Украинцы хотят создать памятник акуле, накануне съевшей россиянина на одном из пляжей Египта. Соответствующая петиция создана на сайте Киевского городского совета.

«Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной. Тема памятного знака — увековечение акулы-борца с русскими, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны», — говорится в описании петиции на сайте Киевского городского совета. На данный момент собрано 978 подписей из 6000 необходимых для продвижения этой идеи.

Ранее 8 июня на одном из пляжей египетского города Хургада акула съела россиянина, 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области. Происшествие попало на видео.

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Украинцы хотят создать памятник акуле, накануне съевшей россиянина на одном из пляжей Египта. Соответствующая петиция создана на сайте Киевского городского совета. «Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной. Тема памятного знака — увековечение акулы-борца с русскими, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны», — говорится в описании петиции на сайте Киевского городского совета. На данный момент собрано 978 подписей из 6000 необходимых для продвижения этой идеи. Ранее 8 июня на одном из пляжей египетского города Хургада акула съела россиянина, 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области. Происшествие попало на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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