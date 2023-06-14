Украинцы хотят создать памятник акуле, накануне съевшей россиянина на одном из пляжей Египта. Соответствующая петиция создана на сайте Киевского городского совета.
«Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной. Тема памятного знака — увековечение акулы-борца с русскими, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны», — говорится в описании петиции на сайте Киевского городского совета. На данный момент собрано 978 подписей из 6000 необходимых для продвижения этой идеи.
Ранее 8 июня на одном из пляжей египетского города Хургада акула съела россиянина, 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области. Происшествие попало на видео.
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