Курганские депутаты нашли минусы в ремонте, который Шумков называл экономным

Слабые стороны нового способа ремонта депутаты обсудили 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области жалуются депутатам облдумы на то, что во время щебенения их дороги засыпают крупными камнями, по которым невозможно ездить. Об этом депутаты рассказали коллегам на заседании комитета облдумы по бюджету, который прошел 15 июня, передает корреспондент URA.RU. Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что власти строят дороги из щебня для экономии бюджета.

«Мы безусловно поддерживаем инициативу губернатора о щебенении дорог, но в ряде случаев возникают вопросы у населения о том, что в верхней части дорожного полотна крупная фракция. Конечно, по крупному щебню ехать сложно. Просьба либо проектантов, либо подрядчиков поправить, кто из них допускает такие вещи, потому что хорошая идея губернатора в ряде случаев сводится к ненужной критике», — сообщил председатель облдумы Дмитрий Фролов. Депутат Марат Исламов также рассказал, что каждую неделю получает жалобы на крупный щебень.

Первый заместитель областного департамента строительства Сергей Цуканов ответил депутатам, что в ведомстве в курсе этой проблемы и уже ее решают. Он объяснил, что раньше щебеночные дороги были рассчитаны на другие нагрузки. Сейчас специалисты подбирают составы и делают несколько вариантов покрытий дорог, чтобы понять, какой из них будет лучше.

Шумков ранее заявлял, что ремонт дорог щебнем дешевле в пять-семь раз, чем асфальт. Таким способом в 2023 году планируют отремонтировать 100 км дорог. Этот способ ремонта уже раскритиковали жители Белозерского и Звериноголовского округов. Представители власти отвечали на критику, что щебенение не вызовет никаких негативных последствий.