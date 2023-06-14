«Ростех» пошел на условия бастовавших свердловских шахтеров

После забастовки на «Мариинском прииске» создана рабочая группа по развитию предприятия

15 июня 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

На «Мариинском прииске» создана рабочая группа по развитию предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Забастовка на Мариинском прииске На «Мариинском прииске» (поселок Малышева, Свердловская область), где в начале июня бастовали несколько десятков шахтеров, будут приняты меры по развитию предприятия с учетом мнений самих горняков. Для этого создана специальная рабочая группа, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «РТ-Капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех». «На „Мариинском прииске“ приступили к разработке плана мероприятий по развитию. В рамках рабочей группы ее участники проработают план мероприятий по развитию „Мариинского прииска“ с учетом предложений трудового коллектива. До 10 июля будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», — рассказали в компании. В рабочую группу вошли представители топ-менеджмента «РТ-Капитал» и «Мариинского прииска», замминистра промышленности региона Игорь Зеленкин, а также сотрудники шахты — главный инженер Дмитрий Коробейников и горнорабочий Дмитрий Казанцев. Руководство «РТ-Капитал» заявляет о планах финансового оздоровления прииска. «Его цель — повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень», — уточнили в пресс-службе предприятия. Забастовка на «Мариинском прииске» началась 8 июня, когда десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной их недовольства стали слухи о возможном закрытии предприятия, горняки требовали допустить их к обсуждению будущего прииска. На переговоры к ним выезжали представители «Ростеха» и правительства Свердловской области. К вечеру 9 июня шахтеры согласились вернуться к работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На «Мариинском прииске» (поселок Малышева, Свердловская область), где в начале июня бастовали несколько десятков шахтеров, будут приняты меры по развитию предприятия с учетом мнений самих горняков. Для этого создана специальная рабочая группа, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «РТ-Капитал», входящей в госкорпорацию «Ростех». «На „Мариинском прииске“ приступили к разработке плана мероприятий по развитию. В рамках рабочей группы ее участники проработают план мероприятий по развитию „Мариинского прииска“ с учетом предложений трудового коллектива. До 10 июля будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения», — рассказали в компании. В рабочую группу вошли представители топ-менеджмента «РТ-Капитал» и «Мариинского прииска», замминистра промышленности региона Игорь Зеленкин, а также сотрудники шахты — главный инженер Дмитрий Коробейников и горнорабочий Дмитрий Казанцев. Руководство «РТ-Капитал» заявляет о планах финансового оздоровления прииска. «Его цель — повысить производственную и экономическую эффективность предприятия, вывести его на безубыточный уровень», — уточнили в пресс-службе предприятия. Забастовка на «Мариинском прииске» началась 8 июня, когда десятки шахтеров отказались подниматься на поверхность. Причиной их недовольства стали слухи о возможном закрытии предприятия, горняки требовали допустить их к обсуждению будущего прииска. На переговоры к ним выезжали представители «Ростеха» и правительства Свердловской области. К вечеру 9 июня шахтеры согласились вернуться к работе.