15 июня 2023

В Курганской области строят новую мечеть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятничная молитва в Мечети
Строительство новой мечети идет в селе Каргаполье Фото:

В селе Каргаполье (Курганская область) началось строительство мечети. На объекте уже завершена кирпичная кладка. Об этом сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.

«Спустя неделю с начала строительства мечети в селе Каргаполье уже завершена кладка. Выложены дверной и оконные проемы, остается смонтировать армированный пояс. Хотим поблагодарить всех, кто принимает участие в создании дома Всевышнего», — написал Мизробов на сайте соборной мечети Кургана. Торжественная закладка камня для строительства состоялось в начале июня.

Ранее Мизробов сообщал URA.RU, что власти выделили мусульманам землю в Каргаполье для строительства мечети. Еще один религиозный объект строится в городе Куртамыш. Мечеть вместимостью до 100 человек будет состоять из одного этажа, мансарды и минарета. На территории расположится парковка. Строительство мечетей идет на деньги благотворителей.

В селе Каргаполье началось строительство мечети
В селе Каргаполье началось строительство мечети
Фото:
На объекте уже завершена кирпичная кладка, в планах монтаж армированного пояса
На объекте уже завершена кирпичная кладка, в планах монтаж армированного пояса
Фото:

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В селе Каргаполье (Курганская область) началось строительство мечети. На объекте уже завершена кирпичная кладка. Об этом сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Спустя неделю с начала строительства мечети в селе Каргаполье уже завершена кладка. Выложены дверной и оконные проемы, остается смонтировать армированный пояс. Хотим поблагодарить всех, кто принимает участие в создании дома Всевышнего», — написал Мизробов на сайте соборной мечети Кургана. Торжественная закладка камня для строительства состоялось в начале июня. Ранее Мизробов сообщал URA.RU, что власти выделили мусульманам землю в Каргаполье для строительства мечети. Еще один религиозный объект строится в городе Куртамыш. Мечеть вместимостью до 100 человек будет состоять из одного этажа, мансарды и минарета. На территории расположится парковка. Строительство мечетей идет на деньги благотворителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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