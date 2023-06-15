В Курганской области строят новую мечеть. Фото

16 июня 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Строительство новой мечети идет в селе Каргаполье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Каргаполье (Курганская область) началось строительство мечети. На объекте уже завершена кирпичная кладка. Об этом сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Спустя неделю с начала строительства мечети в селе Каргаполье уже завершена кладка. Выложены дверной и оконные проемы, остается смонтировать армированный пояс. Хотим поблагодарить всех, кто принимает участие в создании дома Всевышнего», — написал Мизробов на сайте соборной мечети Кургана. Торжественная закладка камня для строительства состоялось в начале июня. Ранее Мизробов сообщал URA.RU, что власти выделили мусульманам землю в Каргаполье для строительства мечети. Еще один религиозный объект строится в городе Куртамыш. Мечеть вместимостью до 100 человек будет состоять из одного этажа, мансарды и минарета. На территории расположится парковка. Строительство мечетей идет на деньги благотворителей. В селе Каргаполье началось строительство мечети Фото: сайт Курганской соборной мечети На объекте уже завершена кирпичная кладка, в планах монтаж армированного пояса Фото: сайт Курганской соборной мечети

В селе Каргаполье (Курганская область) началось строительство мечети. На объекте уже завершена кирпичная кладка. Об этом сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Спустя неделю с начала строительства мечети в селе Каргаполье уже завершена кладка. Выложены дверной и оконные проемы, остается смонтировать армированный пояс. Хотим поблагодарить всех, кто принимает участие в создании дома Всевышнего», — написал Мизробов на сайте соборной мечети Кургана. Торжественная закладка камня для строительства состоялось в начале июня. Ранее Мизробов сообщал URA.RU, что власти выделили мусульманам землю в Каргаполье для строительства мечети. Еще один религиозный объект строится в городе Куртамыш. Мечеть вместимостью до 100 человек будет состоять из одного этажа, мансарды и минарета. На территории расположится парковка. Строительство мечетей идет на деньги благотворителей.